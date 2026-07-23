Asesinan a tiros a un periodista en México, el sexto de 2026

El periodista mexicano Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros este miércoles en la localidad de San Pablo Etla, en el estado de Oaxaca, en un nuevo ataque contra la prensa en México. Con su muerte, ya son seis los periodistas asesinados en el país en lo que va de 2026. Leyva, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y conocido por su postura crítica con el Gobierno estatal, se encontraba desayunando cuando fue atacado por hombres armados que abrieron fuego contra él, según informó el diario El Sol de México.

La Fiscalía promete que "no habrá impunidad"

Tras conocerse el crimen, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca expresó su condena y trasladó sus condolencias a la familia del periodista y al conjunto del gremio. El organismo anunció la apertura inmediata de una investigación y explicó que especialistas forenses y agentes ya trabajan en la recogida de pruebas balísticas y otros indicios en el lugar de los hechos.

Además, señaló que dispone de material videográfico considerado clave para identificar a los autores del asesinato y aseguró que empleará "todos los recursos técnicos, jurídicos y humanos disponibles" para esclarecer el caso. "No habrá impunidad ni tolerancia para quienes atenten contra la vida", subrayó la Fiscalía.

Condena institucional

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó el asesinato y recordó que Leyva era "un periodista crítico" con su administración. A través de sus redes sociales defendió que "ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar jamás un acto de violencia" y reclamó que se conozca toda la verdad y se castigue a los responsables.

En la misma línea, el Gabinete de Seguridad de México, dependiente del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que colaborará con las autoridades estatales para reforzar las investigaciones y facilitar la captura de los autores del crimen, insistiendo en que el asesinato "no quedará impune". Por su parte, la organización Article 19, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, denunció que Alejandro Leyva había sufrido anteriormente agresiones y episodios de acoso judicial debido a sus informaciones y opiniones sobre asuntos de interés público.

Por ello, exigió a la Fiscalía de Oaxaca una investigación "pronta, exhaustiva, independiente e imparcial" que contemple como principal línea de investigación su actividad profesional. Asimismo, pidió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que adopte medidas para garantizar la seguridad de la familia del comunicador y de sus compañeros.

México, uno de los países más peligrosos para ser periodista

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el asesinato. La presidenta de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, afirmó que la repetición de estos crímenes evidencia "la grave crisis de seguridad e impunidad" que afrontan los periodistas mexicanos. La SIP recordó que México continúa siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y advirtió de que la falta de condenas por este tipo de delitos favorece la repetición de los ataques al transmitir un mensaje de impunidad frente a la violencia contra la prensa.

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