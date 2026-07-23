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La Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran Torres: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

La Administración estadounidense se hizo eco en redes sociales de la gorra 'Make Spain Great Again' que lució el héroe de la final durante la celebración del segundo Mundial de España.

La gorra viral de Ferran Torres en la celebración

La Casa Blanca reacciona a la gorra de Ferran: 'Make Spain Great Again' | Redes

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
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La celebración del segundo Mundial de la historia de España ha llegado hasta la Casa Blanca. La Administración de Donald Trump reaccionó este martes a la gorra con el mensaje 'Make Spain Great Again' que lució Ferran Torres durante el recorrido de los campeones del mundo por las calles de Madrid.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Casa Blanca compartió un vídeo del delantero español difundido por Fox News y acompañó la publicación con una frase que no pasó desapercibida. "Todo el mundo quiere subirse a la ola", escribió la cuenta oficial de la Casa Blanca.

Un guiño al famoso lema de Trump

La gorra que llevó Ferran Torres durante la celebración adapta el conocido eslogan político de Donald Trump, 'Make America Great Again' (MAGA), utilizado por el presidente estadounidense en sus campañas electorales y convertido en uno de los símbolos más reconocibles de su movimiento político.

En este caso, el lema fue transformado en 'Make Spain Great Again', un mensaje que el delantero lució durante el recorrido en autobús descapotable con el que la selección celebró el título mundial junto a cerca de dos millones de aficionados por las calles de Madrid.

La adaptación del eslogan no es inédita. En los últimos años, distintos movimientos conservadores de otros países también han utilizado versiones similares del lema para trasladarlo a sus respectivos contextos nacionales.

El héroe de la final

Ferran Torres fue uno de los grandes protagonistas del Mundial. El delantero valenciano marcó en el minuto 106 de la prórroga el único gol de la final frente a Argentina, un tanto que dio a España la victoria por 1-0 y permitió a la selección conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Tras el encuentro, el atacante se convirtió en uno de los jugadores más aclamados durante las celebraciones en Madrid, donde también llamó la atención por la gorra que terminó llegando hasta las redes sociales de la Casa Blanca.

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