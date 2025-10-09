Novak Djokovic supera a Zizou Bergs y se cita con Valentin Vacherot en las semifinales de Shanghái

La leyenda Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia de este deporte, neutralizó este jueves al belga Zizou Bergs (6-3 y 7-5) para meterse en su décima semifinal en el Masters 1000 de Shanghái, será también la 80 semifinal en torneos de esta categoría. No hay récord en el tenis que no haya logrado el titán de Belgrado, un jugador que desafía toda lógica a sus 38 años y 4 meses. Tras sufrir ante Munar y Hanfmann, el ganador de 24 grand slam está ya a solo dos victorias de su título número 101, el que sería 41 en masters 1.000.

Ante la ausencia de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, los tenistas que le han negado al serbio el ansiado 25º major en las dos últimas temporadas, Djokovic sigue creciendo en Shanghái, un torneo que ha ganado en cuatro ocasiones (2012, 2013, 2015 y 2018) y donde ha estado en semifinales en nueve ocasiones. Por décima vez, el serbio jugará la penúltima ronda del torneo chino, esta vez ante el monegasco Valentin Vacherot, la sorpresa en Shanghái y que fue capaz de remontar ante Holger Rune (2-6, 7-6(4) y 6-4).

Zizou Bergs no pudo seguir el ritmo impuesto por Djokovic que voló en cuanto rompió, en el tercer juego del primer set, el saque del belga. Djokovic ya ha ganado 418 partidos en torneos Masters 1000 y nadie ha ganado más trofeos en este nivel, 40. Demasiado para el belga que se desmoronó en cuanto vio que no pudo igualar el desequilibrio.

El serbio, en el segundo set, ya con algún síntoma de cansancio, esperó su momento. Bergs arriesgó más y mantuvo el pulso hasta el noveno juego, cuando perdió su saque. No se rindió el jugador belga y rompió por primera vez en el partido al siguiente para evitar la derrota (5-5). Pero Nole volvió a quebrar el saque de Bergs y tuvo dos puntos de partido. Los salvó su rival antes de ceder en el tercero match ball, tras una hora y 52 minutos de juego.

Novak Djokovic está ante su gran ocasión de conseguir su primer título de Masters 1000 en casi dos años. Ahora le esperan las semifinales el sábado, contra la revelación del torneo, el monegasco Valentin Vacherot.

Djokovic: "Simplemente tratando de sobrevivir en la cancha"

El tenista serbio se sinceró tras la victoria ante Zizou Bergs y aseguró que las condiciones están siendo "desafiantes en las dos últimas semanas" para todos los jugadores.

"Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la cancha. Era mi primer encuentro contra Bergs. Es un gran tipo. Tiene un juego muy potente. Pero a veces, solo intentaba jugar una bola más y provocar su fallo", señaló Novak Djokovic.

"Y eso fue lo que pasó. Debería haber cerrado el partido cuando tuve 5-4 y el saque. Jugó un buen partido, aunque debo reconocer que otra vez estuve demasiado pasivo en ocasiones", añadió Djokovic.

"Estas condiciones fueron muy difíciles para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo", concluyó Djokovic.

