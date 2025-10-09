Inundaciones, carreteras cortadas, clases suspendidas: las consecuencias de la DANA Alice en España

La DANA Alice se ceba con la zona este de la Península Ibérica y Baleares. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha declarado alertas por lluvias intensas y tormentas persistentes que afectan a gran parte del este peninsular y las Islas Baleares desde primera hora del día.

En diferentes localidades ya se han registrado acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado, con inundaciones que han provocado que los consistorios tomasen medidas de prevención y emergencia.

Es el caso de Murcia, donde el Gobierno ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante inundaciones en su nivel 0, debido al aviso rojo emitido por la AEMET para el viernes. Se esperan hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en zonas como el Campo de Cartagena y Mazarrón. Por este motivo, se ha suspendido toda la actividad en centros educativos y sociales.

A las 14:47 horas, Protección Civil enviaba un mensaje Es-Alert alertando del riesgo de inundaciones en el litoral sur de Alicante para el viernes desde las 10:00 de la mañana hasta la medianoche. La población ha sido instada a evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y buscar refugio en zonas altas o pisos superiores en caso de peligro. Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha medidas preventivas para hacer frente a estas fuertes lluvias.

En la provincia de Alicante, el temporal ha provocado inundaciones en varios municipios y cortes de carreteras en Murcia y Cartagena. En poco más de una hora, se acumularon 91 litros por metro cuadrado en Relleu y 72 litros en Orxeta, según datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Además, en la provincia de Valencia, se registraron 44,8 litros en L'Albufera, 39,8 en Catarroja y 35,1 en Alcàsser. En otros puntos de la región como Vila-real, Vilamarxant, Macastre, El Saler, Pedralba, Alborache y Loriguilla también se han registrado acumulaciones notorias.

Trenes y carreteras afectados

Las carreteras sufren también las consecuencias del temporal. La Dirección General de Tráfico ha informado de cortes en varias vías importantes debido a las lluvias intensas. Entre ellas, la CV-920 en Alicante (entre Correntías Bajas y Jacarilla), y la RM-310 y RM-F51 en Murcia (entre Tabala y Torre-Pacheco). Se recomienda prudencia y evitar desplazamientos innecesarios en estas zonas.

En cuanto al transporte ferroviario, Renfe ha anunciado que permite cambiar o anular sin coste los billetes con origen o destino en Valencia, Alicante y Murcia para este jueves y viernes ante el impacto de la DANA Alice.

Alicante-Terminal es la estación más afectada este jueves, con 10 trenes en origen y 15 en destino con cambios posibles. Valencia Joaquín Sorolla, Murcia del Carmen, Chamartín-Clara Campoamor, Cartagena, Santander y Barcelona-Sants también se ven afectados. Para mañana, Valencia tendrá 13 salidas y 7 llegadas con posibilidad de cambio o anulación, junto con otras estaciones como Alicante-Terminal y Murcia del Carmen.

España vs Georgia pendientes del temporal

El temporal también está afectando a las competiciones deportivas, ya que ha provocado la cancelación de numerosos eventos en varios municipios de Alicante. Entre ellos, se ha tenido que aplazar el partido que inauguraba la séptima jornada de la Primera RFEF, donde el Hércules iba a enfrentarse al Atlético Madrileño en el estadio Rico Pérez.

La organización de la competición ha decidido posponer este encuentro, que estaba previsto para este viernes a las 19:00 horas. La nueva fecha para la realización del partido será anunciada próximamente.

Sin embargo, la Selección Española de Fútbol tiene programado un encuentro contra Georgia el próximo sábado 11 en el estadio Estadio Martínez Valero de Elche. Pero la nueva alerta meteorológica amenaza con poner en peligro la celebración del encuentro.

De momento, no viajará mañana, como tenían previsto, y lo harán el mismo día del partido.

El temporal se aleja de las islas

Por último, en las Islas Baleares, solo Ibiza y Formentera han permanecido bajo el aviso naranja hasta las 19:59 horas, por lluvias que podrían alcanzar hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y 100 litros en cuatro. En estas se han suspendido las clases y se ha recomendado no realizar desplazamientos innecesarios.

Ha sido al mediodía cuando una tormenta eléctrica y lluvias han llegado a las islas. El director general de Emergencias, Pablo Gárriz, indicó que la tormenta llegó más despacio de lo previsto por vientos menos intensos, pero se ha activado un dispositivo especial de emergencias, especialmente en la carretera al aeropuerto.

Nieve en Sierra Nevada

El temporal también ha causado las primeras nieves de la temporada en las cotas altas de la estación de esquí de Sierra Nevada. Las precipitaciones han afectado zonas por encima de los 3.000 metros, incluyendo áreas como Veleta y otras cumbres elevadas, según informó a EFE Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación invernal.

Mientras tanto, en la capital granaína y su área metropolitana, la DANA ha provocado anegaciones puntuales, problemas en el tráfico y heridas a una joven tras la caída de una cornisa.

