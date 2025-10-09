Novak Djokovic, tras ganar a Bergs: "Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista"

Novak Djokovic certificó este jueves su clasificación para las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái, un torneo que ha ganado en cuatro ocasiones y en el que puede logar el título 101 de su carrera. El tenista de Belgrado superó al belga Zizou Bergs en dos sets (6-3 y 7-5) y este sábado se enfrentará a Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y que logró remontar ante Holger Rune.

"Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista", fueron las primeras palabras de Novak Djokovic a pie de cancha.

El ganador de 24 grand slam reconoció que su estrategia en algunas fases del duelo ante Bergs fue "jugar una bola más y provocar su fallo".

"Era mi primer encuentro contra Bergs. Es un gran tipo. Tiene un juego muy potente. Pero a veces, solo intentaba jugar una bola más y provocar su fallo. Y eso fue lo que pasó. Debería haber cerrado el partido cuando tuve 5-4 y el saque. Jugó un buen partido, aunque debo reconocer que otra vez estuve demasiado pasivo en ocasiones", admitió Djokovic.

El serbio también analizó las complicadas condiciones de temperatura y humedad que se están encontrando todos los tenistas en Shanghái.

"Estas condiciones fueron muy desafiantes para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo", concluyó el jugador serbio.

Novak Djokovic está a dos triunfos de su 41ª corona en un Masters 1.000, la primera desde el de París-Bercy en 2023. En semifinales se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y sorpresa del torneo, que ganó al danés Holger Rune (2-6, 7-6 (4) y 6-4).

