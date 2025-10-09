Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Másters Shanghái

Novak Djokovic, tras ganar a Bergs: "Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista"

El tenista serbio ofrece sus impresiones tras superar a Zizou Bergs y meterse por décima vez en las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái.

Novak Djokovic y Zizou Bergs se saludan tras el partido en Shangh&aacute;i

Novak Djokovic y Zizou Bergs se saludan tras el partido en ShangháiGettyImages

Publicidad

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

Novak Djokovic certificó este jueves su clasificación para las semifinales del Másters 1.000 de Shanghái, un torneo que ha ganado en cuatro ocasiones y en el que puede logar el título 101 de su carrera. El tenista de Belgrado superó al belga Zizou Bergs en dos sets (6-3 y 7-5) y este sábado se enfrentará a Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y que logró remontar ante Holger Rune.

"Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista", fueron las primeras palabras de Novak Djokovic a pie de cancha.

El ganador de 24 grand slam reconoció que su estrategia en algunas fases del duelo ante Bergs fue "jugar una bola más y provocar su fallo".

"Era mi primer encuentro contra Bergs. Es un gran tipo. Tiene un juego muy potente. Pero a veces, solo intentaba jugar una bola más y provocar su fallo. Y eso fue lo que pasó. Debería haber cerrado el partido cuando tuve 5-4 y el saque. Jugó un buen partido, aunque debo reconocer que otra vez estuve demasiado pasivo en ocasiones", admitió Djokovic.

El serbio también analizó las complicadas condiciones de temperatura y humedad que se están encontrando todos los tenistas en Shanghái.

"Estas condiciones fueron muy desafiantes para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo", concluyó el jugador serbio.

Novak Djokovic está a dos triunfos de su 41ª corona en un Masters 1.000, la primera desde el de París-Bercy en 2023. En semifinales se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y sorpresa del torneo, que ganó al danés Holger Rune (2-6, 7-6 (4) y 6-4).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Carlos Alcaraz y Jon Rahm juegan juntos al golf en el Open de España

Jon Rahm y Carlos Alcaraz

Publicidad

Deportes

Zizou Bergs se abraza con Novak Djokovic en Shanghái

La frase de Zizou Bergs nada más perder ante Novak Djokovic en la red: "¡Tengo que dejar de idolatrarte!"

Novak Djokovic y Zizou Bergs se saludan tras el partido en Shanghái

Novak Djokovic, tras ganar a Bergs: "Para ser sincero, solo intentaba sobrevivir en la pista"

Mbappé y Vinícius celebra un gol con el Real Madrid

Mbappé: "Tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año"

Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi, en Montjuic
Fútbol

Nasser Al-Khelaifi: "La Superliga estaba muerta antes de su inicio"

Iker y Eneko Popu en el Pilar del Texu
Alpinismo

Los hermanos Pou conquistan el Pilar del Texu en libre: "¡Una vía brutal!"

Noelia Gómez, triple medalla de oro en los EuroGames 112
Natación

Triple oro en los EuroGames 112 para Noelia Gómez, la guardia civil que brilla en natación

La guardia civil Noelia Gómez ha hecho historia en los EuroGames 112 con triple medalla de oro en tres disciplinas de natación: braza, estilos y crol.

Novak Djokovic se lleva la mano a la oreja tras ganar un punto ante Zizou Bergs
Tenis

Los dos puntazos de Novak Djokovic ante Zizou Bergs en Shanghái: el serbio desafía a la lógica a sus 38 años

El ganador de 24 grand slam superó a Zizou Bergs para meterse en su décima semifinal en Shanghái. ¡Pasen y vean las dos genialidades de Novak Djokovic a sus 38 años y 4 meses!"

Novak Djokovic celebra un punto ante Zizou Bergs en Shanghái

Novak Djokovic supera a Zizou Bergs y se cita con Valentin Vacherot en las semifinales de Shanghái

Recreación Everest

El precio de transformar el Everest en un parque temático: "No es nada excepcional lo que les ha ocurrido"

Vinícius Jr en una sauna

Incendio en casa de Vinícius tras quemarse la sauna del sótano

Publicidad