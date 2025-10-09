Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

UCO

Ábalos y Koldo bromearon sobre deducirse del IRPF "donativos" a mujeres: "Ingresa 100 a Michel"

"Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", es uno de los mensajes que aparecen en el informe de la UCO.

José Luis Ábalos

Ábalos y Koldo bromearon sobre deducirse del IRPF | EFE

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su último informe gestiones que el exasesor Koldo García haría con dinero en efectivo de origen desconocido para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, incluidos gastos personales, como pagos a mujeres.

En los mensajes, a los que ha accedido Europa Press, se muestra que el exdirigente socialista bromeó con deducirse del IRPF "estos donativos". Así aparece en el anexo documental que acompaña a ese último informe de la UCO, donde aparecen las conversaciones entre Ábalos y Koldo, y con otras personas, que han llevado a la UCO a dicha conclusión.

"Ingresa 100 a Michel, que no tiene ni para comida", escribió Ábalos a Koldo el 11 de mayo de 2021. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", añadió. "Tú eres la polla. 5 m(inutos) lo tiene", contestó García, que después adjuntó el justificante de la transferencia.

Además, el diario El Mundo ha revelado mensajes entre los investigados que aluden a términos como "folios" y "chistorras", que según los agentes serían un lenguaje en clave para referirse a billetes de 500 euros. En una de las conversaciones, Koldo menciona incluso que se dirige a Ferraz "a recoger un sobre".

A parte de las alusiones al supuesto dinero en efectivo, los mensajes también reflejan conversaciones sobre mujeres y regalos. Koldo y su exmujer mencionan a "la puta 1", que sería Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. En los intercambios, Jessica pide joyas "de oro rosa" y un teléfono móvil "grande y dorado". La UCO analiza ahora estos mensajes como parte de la investigación sobre el presunto uso de dinero en metálico y favores personales.

Cerdán pide al Supremo que suspenda las declaraciones de Ábalos y Koldo

Los abogados del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente suspender las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y del exasesor ministerial Koldo García fijadas para los días 15 y 16 de octubre.

La defensa de Santos explica que esos días tienen fijados otros señalamientos en otra sede judicial.

Además, piden que celebre una vista en la que se le permita rebatir la decisión del magistrado instructor Lepoldo Puente de mantenerle en prisión provisional. Reclaman a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y "acuerde la inmediata puesta en libertad" del ex 'número tres' de los socialistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La Audiencia de Madrid rechaza dividir la investigación contra Begoña Gómez por el delito de malversación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su mujer Begoña Gómez (i)

Publicidad

España

UE.- Albares asegura que el embargo de armas a Israel es "cuestión de días" y reclama "llamar a las cosas por su nombre"

Albares asegura que España ha tenido un papel clave en el acuerdo entre Israel y Hamas

Isabel Díaz Ayuso

Sánchez avisa a Ayuso: el Gobierno acudirá al Constitucional si no se garantiza el aborto en Madrid

José Luis Ábalos

Ábalos y Koldo bromearon sobre deducirse del IRPF "donativos" a mujeres: "Ingresa 100 a Michel"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), junto a su mujer Begoña Gómez (i)
Caso Begoña Gómez

La Audiencia de Madrid rechaza dividir la investigación contra Begoña Gómez por el delito de malversación

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?
Red eléctrica

Ante la nueva alarma: ¿estamos preparados para otro apagón?

Foto de archivo del 16 de julio de 2025 de la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández
Andalucía

Dimite Rocío Hernández Soto, consejera andaluza de Salud, por la crisis de los cribados del cáncer de mama

El presidente de Andalucía ha anunciado renovaciones en el sistema de salud de la región.

La opinión de Vicente Vallés
Opinión

Vicente Vallés: "Sánchez sabe que sus socios son muy aficionados a amagar pero, cuando llegan a un punto crítico, flojean en tablas"

Pedro Sánchez lo ha confirmado en las últimas votaciones del Congreso. Dos votaciones, dos victorias para Pedro Sánchez.

Vista general del Congreso

El Gobierno saca adelante la Ley de Movilidad Sostenible gracias al acuerdo con Podemos sobre la ampliación de El Prat

Óscar Puente y Alberto Núñez Feijóo

Rifirrafe entre Feijóo y Puente tras el manotazo del ministro a una cámara: "Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro, miserable"

El president de la Generalitat, Carlos Mazón

Mazón califica de "machismo repugnante" las críticas a su comida en El Ventorro el día de la DANA

Publicidad