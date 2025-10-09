Ábalos y Koldo bromearon sobre deducirse del IRPF "donativos" a mujeres: "Ingresa 100 a Michel"

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su último informe gestiones que el exasesor Koldo García haría con dinero en efectivo de origen desconocido para el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, incluidos gastos personales, como pagos a mujeres.

En los mensajes, a los que ha accedido Europa Press, se muestra que el exdirigente socialista bromeó con deducirse del IRPF "estos donativos". Así aparece en el anexo documental que acompaña a ese último informe de la UCO, donde aparecen las conversaciones entre Ábalos y Koldo, y con otras personas, que han llevado a la UCO a dicha conclusión.

"Ingresa 100 a Michel, que no tiene ni para comida", escribió Ábalos a Koldo el 11 de mayo de 2021. "Si aún me lo pudiera deducir estos donativos de la renta!!!", añadió. "Tú eres la polla. 5 m(inutos) lo tiene", contestó García, que después adjuntó el justificante de la transferencia.

Además, el diario El Mundo ha revelado mensajes entre los investigados que aluden a términos como "folios" y "chistorras", que según los agentes serían un lenguaje en clave para referirse a billetes de 500 euros. En una de las conversaciones, Koldo menciona incluso que se dirige a Ferraz "a recoger un sobre".

A parte de las alusiones al supuesto dinero en efectivo, los mensajes también reflejan conversaciones sobre mujeres y regalos. Koldo y su exmujer mencionan a "la puta 1", que sería Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos. En los intercambios, Jessica pide joyas "de oro rosa" y un teléfono móvil "grande y dorado". La UCO analiza ahora estos mensajes como parte de la investigación sobre el presunto uso de dinero en metálico y favores personales.

Cerdán pide al Supremo que suspenda las declaraciones de Ábalos y Koldo

Los abogados del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, han pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente suspender las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y del exasesor ministerial Koldo García fijadas para los días 15 y 16 de octubre.

La defensa de Santos explica que esos días tienen fijados otros señalamientos en otra sede judicial.

Además, piden que celebre una vista en la que se le permita rebatir la decisión del magistrado instructor Lepoldo Puente de mantenerle en prisión provisional. Reclaman a la Sala de lo Penal que corrija al instructor y "acuerde la inmediata puesta en libertad" del ex 'número tres' de los socialistas.

