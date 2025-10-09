Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
José Antonio Gurpegui, sobre el acuerdo de paz en Gaza: "La segunda fase será más difícil"

El director del Instituto Franklin-UAH analiza el acuerdo entre Israel y Hamás y duda de que Donald Trump logre el Nobel de la Paz pese a su protagonismo en la negociación.

Donald Trump está exultante. El presidente estadounidense ha anunciado que viajará a la zona en los próximos días para supervisar personalmente el acuerdo entre Israel y Hamás, que contempla la liberación de rehenes el lunes, la excarcelación de unos 2.000 presos palestinos y la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza en las próximas 72 horas. En torno a las 11:00 horas está prevista la firma del pacto que promete poner fin a años de conflicto.

Para José Antonio Gurpegui, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, el anuncio marca un momento histórico. "En lo que he podido ver, la gente está muy contenta aquí en Irak por la paz", señala el experto.

Gurpegui señala que el "proceso ha ido muy rápido" destacando que "las dos partes tenían muchas presiones internas". "Cuando me enteré de que el primer ministro iba a negociar supe que no iba a ir para volverse con las manos vacías”, explica Gurpegui. Según detalla, "estaba más o menos atado que se iba a llegar a este acuerdo". Sin embargo, advierte de que "más difícil va a ser la segunda fase".

"Yo creo que en lo del gobierno de tecnócratas, Hamás no pondrá ninguna pega", apunta. No obstante, considera que "habrá que dilucidar esa línea que se va a quedar el ejército israelí". No obstante, para Gurpegui la parte que más problemas va a generar será "el desarme de Hamás y lo que en realidad implica su disolución". "Eso va a costar y veremos si no echa por tierra las negociaciones", señala.

Respecto a las aspiraciones de Trump al Premio Nobel de la Paz, que se conocerá mañana, Gurpegui se muestra escéptico. "Yo dudo mucho que se lo den a Donald Trump. A alguien que dice que odia a sus adversarios es un poco difícil", sostiene. Y recuerda: "Ya fue criticado el de Barack Obama. Él quiere emular el de Jimmy Carter, que también lo recibió con los Acuerdos de Camp David. Pero hay mucha diferencia entre Trump y Carter".

