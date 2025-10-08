Vicente Vallés: "Sánchez sabe que sus socios son muy aficionados a amagar pero, cuando llegan a un punto crítico, flojean en tablas"

A lo largo de los dos años que llevamos de legislatura, en Moncloa han trabajado con planes de corto plazo. Incluso, de cortísimo plazo. Hay mucha más táctica que estrategia, y el trabajo habitual consiste en decidir qué hay que hacer hoy, para que Pedro Sánchez siga en el poder mañana. Y, así, el gobierno ha llegado hasta el mes de octubre, y con voluntad de continuar, hasta que el presidente considere que le conviene convocar las elecciones. Tiene por delante un margen de dos años para tomar esa decisión.

De momento, Sánchez sabe que sus socios de investidura son muy aficionados a amagar, pero pocas veces dan. Hacen ruido, se pavonean, hacen como que se ponen muy duros, y que están muy enfadados. Incluso, alguna vez le hacen perder votaciones. Pero, cuando llegan a un punto crítico, flojean en tablas, como los toros mansos. Sánchez lo sabe. Y lo ha confirmado en las últimas votaciones del Congreso.

Dos votaciones, dos victorias para Pedro Sánchez. Dos votaciones, dos derrotas para la oposición. Y en circunstancias muy particulares. Porque dos de los partidos que hicieron presidente a Sánchez, Junts y Podemos, han dicho que están en contra del decreto. Pero luego han votado a favor del decreto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com