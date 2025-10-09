Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Triple oro en los EuroGames 112 para Noelia Gómez, la guardia civil que brilla en natación

La guardia civil Noelia Gómez ha hecho historia en los EuroGames 112 con triple medalla de oro en tres disciplinas de natación: braza, estilos y crol.

Vanessa Blasco
Publicado:

Se ha celebrado la primera edición de los Eurogames en los que participan trabajadores del sector público. Policías, bomberos, médicos y agentes de seguridad se han unido en esta competición internacional, celebrada en Alcobendas (Madrid). Y en natación hubo una protagonista destacada: Noelia Gómez, guardia civil y triple medallista de oro.

La deportista española se subió a lo más alto del podio en tres categorías diferentes: brazas, estilos y crol. Demostrando su versatilidad y talento dentro del agua. "No sabía si el cuerpo respondería, pero respondió", reconocía sonriente tras la competición en una llamada para Antena 3 deportes.

Guardía civil y nadadora profesional

Nadadora desde pequeña, Noelia compagina ahora su pasión con su labor de Guardia Civil, un equilibrio que lleva con orgullo. "Lo que me gusta es nadar y pertenecer a la Guardia Civil, así que si puedo representar a mi cuerpo y también a mi país, encantada", asegura a Antena 3 Deportes.

Su familia, cuenta, siempre la ha vinculado al deporte, y verla triunfar en este escenario ha sido una emoción especial. Pero Noelia no se detiene: su próximo objetivo es el triatlón. "Siempre me llamó la atención y puedo compaginarlo muy bien con la natación", afirma. Madrid será su nuevo destino como guardia civil y su próximo reto parece que apunta al triatlón.

¿Qué son los EuroGames 112?

Los EuroGames 112 son una competición en la que participan atletas de una amplia gama de profesiones del servicio público, incluidos policías, bomberos, paramédicos, enfermeros, médicos, agentes de aduanas, agentes de seguridad, controladores aéreos y personal militar.

Esta competición está organizada por la Asociación Internacional Táctica de la Policía (AITP), una organización fundada en el 2000 en Quebec (Canadá) y que tiene su sede actual en Bruselas (Bélgica). En los EuroGames 112 se compite en doce disciplinas: ajedrez, atletismo, MTB, CrossFit, fútbol, Jiu-Jitsu, judo, natación, pádel, powerlifting, taekwondo y tiro.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

