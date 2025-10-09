Mbappé: "Tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año"

Mucho se ha escrito y hablado sobre la relación entre Kylian Mbappé y Vinícius Jr. en el Real Madrid. Muchos veían una lucha de egos en el vestuario madridista, pero el delantero parisino ha asegurado que su relación con el futbolista brasileño es "muy buena", destacando que Vinícius es "un grandísimo jugador y una buenísima persona".

"Dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel, pero tengo una muy buena relación con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocemos mucho más. Es un grandísimo jugador y una buenísima persona", reconoce Mbappé en un avance publicado este jueves de su entrevista a Movistar+ junto a Jorge Valdano que se emitirá íntegra este domingo.

Mbappé consieder "normal" que se hable de ellos, aunque aclara que tanto el brasileño como él tienen "el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid a ganar títulos". "Y si queremos ganar títulos tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar a todo el equipo", comenta Mbappé.

"Lo normalizo porque cuando tenga un problema grave, que espero que no pase, se lo diré, la gente lo escuchará, pero esto no es grave", sostiene Mbappé sobre su relación con Vinícius.

"Estamos solo en el principio y la temporada va a ser muy larga"

Kylian Mbappé ha hablado este jueves desde la concentración de la selección francesa y ha asegurado que su gran arranque de temporada es fruto de una buena preparación en la que ha puesto "todos los ingredientes" para completar un buen año.

"He podido descansar, he tenido vacaciones, he puesto todos los ingredientes para empezar bien. Pero estamos solo en el principio y la temporada va a ser muy larga", explicó el delantero parisino desde la concentración de la selección gala.

"He marcado goles, algo que siempre he hecho, pero creo que me adapto mejor al juego, en mejores condiciones, aunque todavía puedo mejorar. La carrera de un jugador está sujeta a circunstancias. Me he adaptado bien a Madrid, estoy más tranquilo allí. No es un ataque a Francia, pero es más tranquilo que París. He puesto la cabeza y los pies en su sitio. Pero solo estamos en octubre, todavía queda mucho que mostrar", avisó Mbappé.

El delantero del Real Madrid, que llegó a la concentración con problemas físicos, confirmó que estará listo para jugar este viernes contra Azerbaiyán.

"Puedo golear a cualquier rival. Pero atención, Azerbaiyán arrancó un empate a Ucrania y nosotros no nos paseamos contra Ucrania. Es un partido importante que nos puede acercar a la clasificación. No se trata de golear. Si puedo hacerlo, lo haré. Creo que algún día batiré el récord de Giroud, quién sabe si será mañana", indicó el jugador parisino.

Mbappé descartó cualquier polémica entre el Real Madrid y la selección francesa con respecto a sus problemas físicos.

"Tuvimos una comunicación muy clara con el Madrid, no ha habido problemas con mi lesión, el club es comprensivo, quería venir y se lo dije a Xabi Alonso. No ha habido ningún problema", concluyó Mbappé.

