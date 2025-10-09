Nasser Al-Khelaifi: "La Superliga estaba muerta antes de su inicio"

La Superliga ha recibido un golpe que parece mortal después de que Joan Laporta haya asegurado que el Barcelona quiere volver a la UEFA. "Como Barcelona estamos por la pacificación del fútbol europeo, lo que queremos es que haya un acuerdo y volvamos a la UEFA. Es lo que quieren todos los clubes y en ese sentido estamos trabajando", apuntó Laporta en declaraciones al El Chiringuito de Jugones. Con ese cambio de posición del club azulgrana, el Real Madrid parece haberse quedado solo en el proyecto de la Superliga.

El catarí Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y de la European Football Clubs (EFC, antigua ECA), aseguró que la Superliga estaba "muerta antes de su inicio" y dio por sentada la vuelta de Joan Laporta y del Barcelona a la asociación europea.

"La Superliga estaba muerta antes de su inicio. Hoy tenemos la mejor competición de clubes y con formatos nuevos aún mejores. Eso es lo que queremos y es lo que hasta ahora el Barcelona quiere. Veremos lo que pasa después", explicó Al-Khelaifi en la rueda de prensa posterior a la asamblea anual de la EFC, celebrada en Roma.

"Es nuestro amigo (Laporta), hemos sido amigos, y como dije en mi discurso, los amigos a veces pueden estar en desacuerdo, pero siempre se reconcilian. Y, por supuesto, Joan está aquí, esta es una declaración por su parte. Cree en la EFC. Y, por supuesto, estaba muy orgulloso, muy feliz de estar aquí. Eso es lo que me dijo también", aseguró Al-Khelaifi.

"No se trata de la Superliga, se trata de traer a todo el mundo de vuelta a la familia. Y nos hemos sentido honrados y felices, todos, todos los clubes, no sólo la junta, todos han estado muy contentos de tener al Barcelona de vuelta. Tuve una buena cena con Laporta, tuvimos un paseo romántico por Roma (risas). Es un gran tipo. Y lo que ha hecho, obviamente, por el club, por el Barcelona, en una situación financiera difícil, llegó y ayudó al equipo de nuevo. Los franceses decimos 'chapeau'. Muy contentos de tener de vuelta a Laporta", insistió el presidente del PSG.

La European Football Clubs tiende un puente con el Real Madrid

Al-Khelaifi también abrió la puerta al regreso del Real Madrid a la EFC. "Somos una familia. Queremos que todos vuelvan, es la verdad. También el Real Madrid, esta es su familia y su casa, es el hogar de todos".

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, participó en la asamblea y aprovechó para sacar pecho del Mundial de Clubes de 2025, el primero organizado con el nuevo formato y que ganó el Chelsea.

"Obviamente soy parcial, pero puedo asegurar que el Mundial de Clubes fue un gran éxito en todos los sentidos", comentó Infantino.

"No se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario"

El presidente de la FIFA destacó la afluencia de aficionados a los estadios, una media de 40.000 por partido, y los ingresos que generó la competición, cercanos a los 2.000 millones de dólares, una media de unos 33 millones por partido disputado. Infantino, además, en una charla con medios después de su discurso, abrió la puerta a la posibilidad de cambiar de fecha los mundiales a partir de 2030.

"No se puede jugar en algunos lugares en verano, así que podríamos tener que cambiar el calendario. Lo estamos discutiendo, pero no sólo para ese Mundial, la reflexión es general. Tenemos que tener la mente abierta", aclaro Infantino.

"Es un tema importante como para decir nada seguro ahora mismo. Queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario. Tenemos que tomarnos tiempo para pensarlo. No tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien", concluyó Infantino.

