Los hermanos Pou conquistan el Pilar del Texu en libre: "¡Una vía brutal!"

Loa hermanos Iker y Eneko Pou demuestran que la aventura puede estar cerca de casa.

Iker y Eneko Popu en el Pilar del Texu

Iker y Eneko Pou logran la primera ascensión en libre del 'Pilar del Texu', en los Picos de Europa | Joaquín Albareda

Los hermanos Iker y Eneko Pou vuelven a demostrar que la aventura siempre está cerca. En esta ocasión, los escaladores vascos han puesto sus miradas en el Pilar del Texu, una impresionante pared de 250 metros ubicada en el macizo del Cornión, en plenos Picos de Europa.

El reto no era menor: ascender en libre una vía abierta hace cuatro años por Iñaki y Víctor Sánchez, una pared vertical y exigente que los Pou querían comprobar si realmente alcanzaban los 8 grados de dificultad. Una de las escalas más duras del alpinismo. "¡Cuidado, que no es fácil", advierten los hermanos Pou durante la ascensión.

Las grandes dificultades de este recorrido

El recorrido, con varios desplomes y tramos técnicos, les dio algún respiro entre largos, pero la exigencia fue máxima hasta alcanzar la cima. "Después de seis largos y más de 250 metros superados, el esfuerzo ha merecido la pena", compartieron los alpinistas vitorianos, que se mostraron impresionados por las vistas hacia la ruta del Cares.

Una vez más, los hermanos Pou confirman que la aventura no necesita grandes distancias: "Cerca de casa siempre hay un desafío que merece la pena vivir... y este ha sido simplemente brutal".

