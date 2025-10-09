Gabriel Rufián, sobre las declaraciones de Marcos Llorente y Borja Iglesias: "Para mucha gente, el primero es un simpático valiente y el segundo, un provocador..."

En las últimas 24 horas dos jugadores de la selección española, Borja Iglesias y Marcos Llorente, han hablado en Onda Cero y la Cadena Cope. El Panda se reafirmó en Radioestadio Noche de Onda Cero sobre su postura sobre las protestas propalestinas en La Vuelta y aclaró que "obviamente que no quiero que alguien se meta delante de un ciclista y el ciclista se caiga".

Acto seguido apuntó que "si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, pues ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo y no meta el gol o me lo anulen".

Por su parte, Marcos Llorente estuvo en El Partidazo de Cope y se refirió a las estelas que dejan los aviones en el cielo, sembrando sus dudas sobre la razón de las mismas. "No digo que nos estén echando mierda a posta, que no lo sé. Yo digo que antes no veía esos cielos... Me gustaría saber por qué se quedan las estelas. Hay países que ya han dicho que eso es para el cambio climático", opinó el mediocentro del Atlético de Madrid.

Tras las declaraciones de los dos futbolistas, Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, ha realizado una reflexión en sus redes sociales y ha concluido que "vivimos un momento realmente jodido".

"En las últimas 24h un futbolista de la selección ha insinuado que nos fumigan con aviones secretos y otro ha dicho que cualquier protesta es válida contra el genocidio en Gaza", comienza señalando Gabriel Rufián.

"Para mucha gente y para mucha prensa el primero es un simpático valiente que se enfrenta al sistema y el segundo es un provocador que mezcla política y deporte. Vivimos un momento realmente jodido", afirma el portavoz de ERC en la Cámara Baja.

