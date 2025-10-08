La consejera andaluza de Salud dimite por la crisis de los cribados del cáncer de mama

Rocío Hernández Soto presentó su dimisión como consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía tras el fallo en los cribados de cáncer de mama que ha afectado a unas 2.000 mujeres.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado que "ha aceptado la dimisión" en una comparecencia urgente la noche de este miércoles, en la que adelantó que habrá una "renovación profunda del sistema de salud".

Asegura que nada más conocer la situación de los cribados se disculpó con las afectadas: "En cuanto tuve conocimiento de la situación pedí disculpas a las mujeres afectadas y hoy vuelvo a reiterar mi disculpas".

Según Moreno, el Ejecutivo autonómico auditará todo lo necesario y cambiará aquello que no funcione. "Auditaremos lo que hace falta auditar y cambiaremos todo aquello que detectamos que no funciona en esa estructura organizativa", ha afirmado.

La noticia llegó solo unas horas después de la presentación de un plan de choque diseñado para resolver las incidencias antes del 30 de noviembre. Este plan, dotado inicialmente con 12 millones de euros ampliables, prevé incorporar 119 nuevos profesionales: 65 especialistas en Radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas y 16 TCAES. Además de realizar pruebas diagnósticas en días festivos y fines de semana.

La salida de Hernández se produce apenas una semana después de conocerse los fallos en el cribado y cuando aún no había terminado el pleno del Parlamento. La todavía consejera había puesto su cargo a disposición del presidente en las últimas horas, y este finalmente lo ha aceptado.

La portavoz del Gobierno, Carolina España, ya había dejado claro tras la reunión del Consejo de Gobierno que se depurarían responsabilidades. En esa comparecencia, la consejera de Salud no estuvo presente.

Moreno ha reiterado su compromiso con una reforma, ha explicado en 'Canal Sur', que en los próximos días se llamará a todas las mujeres que tuvieron un resultado no concluyente de sus mamografías.

Una renovación del sistema

Ha explicado que el 90% de los casos se concentran en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y recordó que el programa de cribado del cáncer de mama "salva muchas vidas". El presidente manifestó que es consciente de las dificultades, pero aún así seguirá trabajando "con rigor, seriedad y sensatez" para mejorar el sistema.

El plan de choque anunciado incluye una gran inversión y refuerzo de plantilla, con profesionales trabajando siete días a la semana para reforzar las pruebas diagnósticas. El objetivo de la Junta es que todas las incidencias queden solucionadas antes de acabar noviembre.