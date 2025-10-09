PLAN DE PAZ
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump confirma que todos los rehenes serán liberados "probablemente" el lunes
Lo ha anunciado Donald Trump en su red Truth Social, donde defiende que "todas las partes recibirán un trato justo".
En las últimas horas, el Gobierno de Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta primera fase incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave. Ha sido el propio Donald Trump quien ha anunciado el acuerdo. "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", dijo.
Tras cuatro días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores (Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos), Israel y Hamás han firmado esta primera fase del acuerdo por el que, según Trump, los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes.
"Los traeremos a todos a casa"
"Un gran día para Israel"
El primer ministro de Israel ha reaccionado a esta primera fase del acuerdo: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", decía aludiendo a los 48 rehenes israelíes que todavía permanecen bajo la custodia de Hamás, de los que unos 20 siguen vivos. El Gobierno de Netanyahu ratificará el acuerdo este mismo jueves, "un gran día para Israel".
Netanyahu y Trump han mantenido una conversación "muy emotiva y cordial" y "se felicitaron mutuamente por el logro histórico".
Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que "en este momento el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias". "Volverán de la tierra del enemigo (...) y los hijos volverán a sus fronteras", explicó en su cuenta de 'X'.
Las familias de los rehenes lo reciben con "emoción" y "preocupación"
Las familias de los rehenes han recibido el acuerdo con "emoción" y "preocupación". Piden al gobierno "reunirse de inmediato" para aprobarlo. "Esto representa un avance importante y significativo para el regreso de todos, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén", expresó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Las reacciones desde Jerusalén
Janira Gómez. desde Jerusalén, contaba como se están viviendo las reacciones allí: "En la franja, hay una estación de alivio expectación. Netanyahu ha dicho a los israelíes que los rehenes volverán pronto a casa, pero el presidente Isaac Gerson y el líder de la oposición han emitido esos mensajes en torno a los rehenes".
Además, asegura que hoy el centro está puesto en las familias esta madrugada han estado reunidas las familias de los rehenes y allí se mantienen, en esa plaza de los rehenes, que por un lado dicen que esperan muy pronto rebautizar como plaza de los regresados o retornados"
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Netanyahu celebra el acuerdo y confirma ratificación este jueves
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha señalado que el Gobierno ratificará el acuerdo con Hamás este jueves. “Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa”, declaró sobre los 48 rehenes bajo custodia del grupo palestino.
Según datos oficiales, unos 20 de ellos seguirían con vida. Netanyahu definió el día como “un gran día para Israel”, tras una conversación con Trump que calificó como “muy emotiva y cordial”.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: La primera fase incluye liberaciones y retirada militar
Donald Trump explicó que el entendimiento contempla la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos. También se prevé la retirada del ejército israelí de determinadas zonas de Gaza.
Las negociaciones han sido indirectas y contaron con la mediación de Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos. Trump celebró el avance como “un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos”.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump anuncia el acuerdo desde la Casa Blanca
En plena madrugada en España, Donald Trump ha anunciado que Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para poner en marcha la primera fase de un plan que afecta a la Franja de Gaza.
El anuncio se produjo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, interrumpiera al presidente estadounidense para entregarle una nota en plena Casa Blanca.
Poco después, Trump lo hizo público en redes sociales y lo confirmó en una entrevista en FOX: "Estamos muy cerda de cerrar un acuerdo en Oriente Medio"
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Las familias de los rehenes en Gaza invitan a Trump a reunirse con ellas
El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos, que representa a los allegados de la mayoría de los secuestrados en Gaza, ha invitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reunirse con ellas en Israel tras fomentar el acuerdo para el alto el fuego en la Franja de Gaza.
"Ya sea un discurso en la plaza (conocida como "de los rehenes", en Tel Aviv), un lugar que se ha convertido en símbolo de esperanza y resiliencia del espíritu humano, una visita privada a las familias o cualquier reunión que se ajuste a su programa, haremos lo que sea necesario para hacerlo posible", señaló el Foro en un comunicado.
"Simplemente necesitamos tener la oportunidad de mirarle a los ojos y expresar lo que las palabras en sí mismas no pueden transmitir plenamente: que nos devolvió a nuestras familias y, con ellas, nuestra esperanza", añadieron.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: La ONU insiste en la ayuda humanitaria
Tras conocer el acuerdo, desde las Naciones Unidas, el secretario general, António Guterres, ha dado la bienvenida al compromiso entre Israel y Hamás. Agradece los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía para lograr este avance "tan necesario".
Guterres ha hecho un llamamiento para que el alto el fuego se consolide de manera permanente y que se garantice la entrada inmediata y sin obstáculos de ayuda humanitaria esencial para Gaza.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: La visita de Donald Trump
Donald Trump ha puesto en marcha toda la maquinaria para llevarse el mérito. Es más, ha anunciado que viajará el domingo a la zona para supervisar todo en persona.
Hamás liberará a los rehenes el lunes. Saldrán, además, unos 2.000 presos palestinos de la cárcel y el Ejército israelí se replegará en la Franja.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Hamás pide "implementar plenamente" el acuerdo
Hamás anunció el acuerdo como un pacto "para poner fin a la guerra en Gaza". Aseguran además que estipulan la retirada del Ejército israelí de la Franja, la ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros.
El grupo islamista ha agradecido los esfuerzos a los países mediadores y a Donald Trump. Les pide que "obliguen" a Israel a "implementar plenamente los compromisos del acuerdo y no permitirle evadir ni demorar su cumplimiento".
A cambio de los rehenes, la organización palestina pide la liberación de unos 1.950 prisioneros palestinos, 250 con cadenas perpetuas y 1.700 reclusos de Gaza, cuyos nombres ya han sido entregados en una lista a los mediadores.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: El acuerdo se firmará hoy a las 11:00 horas
Es noticia de última hora. Hoy a las 11:00 horas de España se firmará el acuerdo de esta primera fase.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: "Avance importante y significativo para el regreso" de los rehenes
El acuerdo ha sido recibido por las familias de los rehenes con "emoción" y "preocupación". Instan al Gobierno a "reunirse de inmediato" para aprobarlo.
"Esto representa un avance importante y significativo para el regreso de todos, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén", ha dicho el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Una conversación "muy emotiva y cordial" entre Trump y Netanyahu
La Oficina del Primer Ministro ha comunicado que Netanyahu se comunicó con Trump en una conversación "muy emotiva y cordial" .
Además, "se felicitaron mutuamente por el logro histórico".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: "Un gran día para Israel"
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha reaccionado al acuerdo señalando que "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", aludiendo a los 48 rehenes israelíes que todavía siguen bajo la custodia de Hamás, de los cuales unos 20 siguen vivos.
Además, ha anunciado que su Gobierno ratificará el acuerdo este mismo jueves, "un gran día para Israel".
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Estados Unidos, involucrado en el proceso de reconstrucción
Donald Trump ha señalado que los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes.
Además, ha recalcado que EE.UU. "estará involucrado" en el proceso de reconstrucción de Gaza.
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Liberación de los rehenes y retirada del Ejército
Esta primera fase del acuerdo incluye dos aspectos fundamentales: la liberación de los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave.
Israel y Hamás han firmado esta primera fase del acuerdo en Egipto tras cuatro días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores (Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos).
Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora sobre la primera fase del acuerdo entre Israel y Hamás para el plan de paz para Gaza.
Donald Trump ha anunciado el acuerdo. "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", ha señalado
