Última hora del acuerdo de paz entre Israel y Hamás, en directo: Trump confirma que todos los rehenes serán liberados "probablemente" el lunes

En las últimas horas, el Gobierno de Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo para implementar la primera fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esta primera fase incluye liberar a los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la retirada del Ejército israelí de ciertas partes del enclave. Ha sido el propio Donald Trump quien ha anunciado el acuerdo. "¡Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos!", dijo.

Tras cuatro días de negociaciones indirectas a través de los países mediadores (Catar, Egipto, Turquía y Estados Unidos), Israel y Hamás han firmado esta primera fase del acuerdo por el que, según Trump, los rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes.

"Los traeremos a todos a casa"

"Un gran día para Israel"

El primer ministro de Israel ha reaccionado a esta primera fase del acuerdo: "Con la ayuda de Dios, los traeremos a todos a casa", decía aludiendo a los 48 rehenes israelíes que todavía permanecen bajo la custodia de Hamás, de los que unos 20 siguen vivos. El Gobierno de Netanyahu ratificará el acuerdo este mismo jueves, "un gran día para Israel".

Netanyahu y Trump han mantenido una conversación "muy emotiva y cordial" y "se felicitaron mutuamente por el logro histórico".

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que "en este momento el corazón de Israel late al unísono con los rehenes y sus familias". "Volverán de la tierra del enemigo (...) y los hijos volverán a sus fronteras", explicó en su cuenta de 'X'.

Las familias de los rehenes lo reciben con "emoción" y "preocupación"

Las familias de los rehenes han recibido el acuerdo con "emoción" y "preocupación". Piden al gobierno "reunirse de inmediato" para aprobarlo. "Esto representa un avance importante y significativo para el regreso de todos, pero nuestra lucha no ha terminado y no terminará hasta que regrese el último rehén", expresó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

