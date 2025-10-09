Los dos puntazos de Novak Djokovic ante Zizou Bergs en Shanghái: el serbio desafía a la lógica a sus 38 años

Con 38 años y 4 meses, Novak Djokovic sigue demostrando que a día de hoy solo Sinner y Alcaraz están por encima de él. El serbio es el mejor jugador de la historia de este deporte, así lo cree Björn Borg y una inmensa mayoría de comentaristas y aficionados al tenis. Hace tiempo que el de Belgrado zanjó la discusión sobre quién es el mejor, con los datos en la mano. No hay récord que se le resista al ganador de 24 grand slam, que ahora mismo está a dos victorias de su 41º masters 1.000 y el título 101 de su legendaria carrera.

Zizou Bergs sucumbió ante la raqueta de Nole, un tenista curtido en mil y una batallas, no hay secretos para el tenista serbio sobre una pista de tenis. En todo momento supo cuando acelerar y cuando pausar el ritmo ante el jugador de Lommel, 12 años más joven que Novak. Esa diferencia de físico y gasolina no se notó sobre la pista, el de Belgrado supo someter al número 44 de la ATP en dos sets (6-3 y 7-5).

El público de Shanghái, ante la ausencia de Alcaraz y Sinner, va con Nole. Los aficionados chinos quieren ver a Djokovic levantando el título por quinta vez, ya lo hizo en 2012, 2013, 2015 y 2018. ¿Repetirá en 2025? Hacía tiempo que el serbio no estaba tan cerca de ganar un ATP100, el ultimo lo ganó en París-Bercy en 2023 frente a Dimitrov. Frente a Zizou Bergs, el tenista de Belgrado dejó un par de puntos colosales: una defensa imposible con Bergs reventando la pelota en la red en varias ocasiones y un passing de revés tremebundo con el que alucinó todo el público de Shanghái.

El próximo sábado Novak Djokovic jugará la semifinal del Másters 1.000 de Shanghái ante el monegasco Valentin Vacherot, la sorpresa en Shanghái y que fue capaz de remontar ante Holger Rune (2-6, 7-6(4) y 6-4). Este viernes se completarán los cuartos de final con los partidos Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime y Daniil Medvedev - Alex de Miñaur.

"Debería haber cerrado el partido cuando tuve 5-4 y el saque..."

El serbio Novak Djokovic, que alcanzó en Shanghái su semifinal número 80 en un Masters 1.000, reconoció que dadas las dificultades ambientales del torneo, calor y humedad extremos, su intención ante el belga Zizou Bergs era mantenerse "con vida en la cancha".

"Para ser sincero, solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Era mi primer encuentro contra Bergs. Es un gran tipo. Tiene un juego muy potente. Pero a veces, solo intentaba jugar una bola más y provocar su fallo", desveló el balcánico.

"Y eso fue lo que pasó. Debería haber cerrado el partido cuando tuve 5-4 y el saque. Jugó un buen partido, aunque debo reconocer que otra vez estuve demasiado pasivo en ocasiones", añadió Djokovic.

"Estas condiciones fueron muy difíciles para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo", concluyó Djokovic.

