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El médico de Italia pone en duda la lesión de Alcaraz: "Creo que está sufriendo una depresión"

Gianni Daniele, jefe médico de la federación italiana de Tenis, especuló sobre la lesión de Alcaraz y aseguró que se trata de una "debilidad mental".

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Daniel Caballero
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El jefe de los servicios médicos de la Federación Italiana de Tenis, Gianni Daniele, ha generado polémica con sus declaraciones sobre la situación física y anímica de Carlos Alcaraz. El médico italiano ha puesto en duda la lesión del tenista español y ha especulado con que podría estar atravesando un momento de "debilidad mental".

En una entrevista concedida al diario italiano La Repubblica, Daniele aseguró que no existe, a su juicio, suficiente información oficial sobre la dolencia que mantiene a Alcaraz alejado de la competición. A partir de ahí, planteó la posibilidad de que el español esté atravesando también dificultades psicológicas al no conseguir recuperar el nivel de intensidad mostrado anteriormente sobre la pista.

"Desde España aún no han aclarado qué tipo de lesión sufrió Alcaraz en su muñeca", afirmó Daniele, antes de señalar que "crecen las especulaciones" sobre un posible momento de debilidad mental del tenista.

Según el responsable médico italiano, Alcaraz estaría intentando recuperar la intensidad que le permitió alcanzar la cima del tenis mundial, pero no estaría consiguiéndolo, algo que, en su opinión, podría haber generado un círculo de pérdida de confianza.

"Quiere intentar recuperar su antigua intensidad pero estaría pasando por una especie de depresión, un círculo vicioso que le impide recuperar la confianza", aseguró Daniele, que lamentó además que la situación impida un nuevo enfrentamiento entre Alcaraz y Jannik Sinner, a quienes considera dos tenistas de "inmensa clase".

Las declaraciones del médico italiano llegan en un momento de incertidumbre en torno al estado físico de Alcaraz. No obstante, sus afirmaciones sobre el estado psicológico del murciano son una valoración personal y no una información médica confirmada.

Daniele resta importancia a las molestias de Sinner

El responsable de los servicios médicos de la Federación Italiana de Tenis también se refirió a la situación de Jannik Sinner, que recientemente renunció al Masters 1.000 de Cincinnati debido a unas molestias en la rodilla.

Daniele consideró que la decisión del número uno mundial responde principalmente a la precaución y descartó que, a priori, deba interpretarse como una lesión de gravedad.

"Los tenistas tienen en cuenta más factores además de la salud física. El número uno no va a un Masters 1.000 para entrenar, jugar un par de partidos y volver a casa. Creo que fue una decisión por precaución, no un problema grave del que preocuparse", explicó.

El médico italiano tampoco cree que la ausencia de Cincinnati vaya a afectar significativamente a la preparación de Sinner para el US Open. A su juicio, el italiano llegará en buenas condiciones al último Grand Slam de la temporada, aunque podría necesitar varias rondas para recuperar su mejor nivel competitivo.

"No hay que exagerar esta situación, aunque sí vigilarla de cerca, y creo que llegará bien en el US Open", afirmó Daniele. "Tendrá problemas en las primeras rondas, como ya le pasó en Wimbledon, pero creo que son riesgos calculados".

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