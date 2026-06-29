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Serena Williams desafía al tiempo y vuelve a Wimbledon cuatro años después de su emotiva despedida

La estadounidense regresa al torneo donde comenzó su leyenda gracias a una invitación especial. A punto de cumplir 45 años, la ganadora de 23 Grand Slams demuestra que todavía no ha llegado el momento de su último baile.

Serena Wiliams, en las instalaciones del All England Club

Serena Williams regresa a Wimbledon cuatro años después de su retirada | Sandra Cavia

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Sandra Cavia
Sandra Cavia
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Hay deportistas que rompen récords. Serena Williams lleva toda una vida rompiendo barreras. Y a sus 44 años no parece dispuesta a detenerse. Cuatro años después de despedirse entre lágrimas de Wimbledon, la estadounidense volverá a competir sobre la hierba del All England Club, el escenario donde comenzó su leyenda. Lo hará gracias a una invitación especial de la organización, una oportunidad que reconoce que no podía dejar escapar.

"No todos los días Wimbledon te da una invitación especial y pensé que debía aprovechar esta oportunidad. Quién sabe si volveré a estar aquí alguna vez. Esta podría ser la última", aseguró Serena.

"Siempre he tenido algo de nervios, pero luego me los sacudo y sigo adelante, así que también estaré nerviosa"

Serena Williams, tenista

Su regreso tiene un enorme valor simbólico. Ha levantado siete veces el trofeo individual en Wimbledon y otras ocho en dobles, pero ni siquiera ese impresionante palmarés ha conseguido borrar los nervios de volver a competir.

"Mis expectativas son diferentes por primera vez en mi carrera. Siempre he tenido algo de nervios, pero luego me los sacudo y sigo adelante, así que también estaré nerviosa", confesó la tenista estadounidense.

Entrenando junto a su hermana Venus

En los días previos al torneo ya se la ha podido ver entrenando junto a su hermana Venus Williams, con quien ha protagonizado algunas de las páginas más brillantes de la historia del tenis. "Me encanta que volvamos a jugar juntas", afirmó Venus Williams en rueda de prensa.

Pero si hay algo que hace especial este regreso es todo lo que ha vivido lejos de las pistas. Mientras conquistaba 23 títulos de Grand Slam, Serena también ha construido una familia. Ha pasado por dos embarazos, un parto que puso en peligro su vida y una recuperación que acabó convirtiéndose en otra de las grandes remontadas de su carrera.

Ahora afronta Wimbledon con una perspectiva distinta. Ya no juega únicamente para seguir agrandando su palmarés, sino también para disfrutar de una etapa en la que el tenis convive con su faceta de madre. Sus dos hijas las suelen acompañar en los entrenamientos. Mañana volverá a competir en Wimbledon y, a punto de cumplir 45 años, Serena Williams volverá a demostrar que todavía no hay una fecha definitiva para su último baile.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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