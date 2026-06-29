Rafa Jódar arrolla a Gill en el primer partido de su carrera en Wimbledon y se medirá a Carreño en segunda ronda

A Jódar también le gusta la hierba del All England Club... El tenista de 19 años ha debutado en su primer Wimbledon con una imponente victoria ante el local Felix Gill, 220 del mundo, por un con 6-3, 6-3 y 7-5. Un partido que además ha sido el primero de su carrera en esta superficie en el circuito ATP.

El de Leganés, que venía de caer en cuartos de final de Roland Garros ante Zverev -terminó ganando su primer Grand Slam- ha hecho una transición perfecta para llegar al major británico en un gran estado de forma, y eso que eligió no disputar ningún torneo previo para aclimatarse a la superficie. Le ha valido con entrenar en las instalaciones del All England Lawn Tennis.

Un debut victorioso a la par que ilusionante, porque a pesar del bajo ranking de su rival (220), consiguió vencer sin ceder un solo set en un debut en Wimbledon que históricamente se considera muy complicado debido al cambio drástico de condiciones, superficie, apoyos e incluso bote...

Era su primer partido ATP en hierba...

Por si fuera poco, más mérito tiene el hecho de que este era su primer partido ATP en hierba y que el último que disputó en esta superficie fue en julio de 2024 ante el japonés Honda en los cuartos de final del Wimbledon júnior.

En 1/32 ante un Carreño que ha ganado por primera vez en Wimbledon

Jódar se enfrentará a su compatriota Pablo Carreño en la segunda ronda del torneo después de que el asturiano, de 34 años, venciera este lunes a Denis Shapovalov (6-3, 7-6 y retirada) para conseguir su primera victoria en Wimbledon. Precisamente ambos se enfrentaron hace semanas en Roland Garros, un partido en el que se impuso Rafa Jódar tras remontar dos sets abajo.

Dos victorias españolas que se unen a la de Sara Sorribes en el cuadro femenino, quien venció a la andorrana Jimenez Kasintseva.

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