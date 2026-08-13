Jódar se queda a las puertas de su primera final de Masters 1000 tras caer ante Nakashima

Rafael Jódar se despidió del torneo de Montreal en las semifinales después de caer ante el estadounidense Brandon Nakashima por 7-6(3) y 6-4. El joven tenista español, una de las grandes revelaciones de la temporada, no pudo alcanzar su primera final en un ATP Masters 1000 pese a resistir hasta el último momento y salvar cuatro bolas de partido.

El madrileño, de 19 años, afrontaba la primera semifinal de Masters 1000 de su carrera después de haber demostrado un gran nivel sobre pista dura durante su estreno en el circuito profesional. Enfrente tuvo a un Nakashima especialmente sólido con el servicio y la derecha, dos golpes que marcaron buena parte del encuentro.

El estadounidense apenas cedió cuatro puntos con su saque durante el primer set y consiguió llevar la manga al desempate. Jódar, que había salvado hasta seis bolas de break, no logró generar suficiente peligro al resto y terminó cediendo el 'tie-break' por 7-3.

La segunda manga comenzó de nuevo cuesta arriba para el español, que perdió su servicio y posteriormente tuvo que salvar una oportunidad de doble break. Sin embargo, Jódar reaccionó, elevó su nivel y empezó a encontrar mejores respuestas desde el fondo de la pista. Al mismo tiempo, Nakashima perdió profundidad con su derecha y comenzó a mostrar más dudas.

El madrileño tuvo entonces opciones para cambiar el rumbo del partido, pero no consiguió aprovechar el momento de incertidumbre de su rival. Nakashima mantuvo la ventaja y llegó a disponer de cuatro bolas de partido con 5-4 y saque. Jódar logró salvarlas todas y prolongó el encuentro, aunque el estadounidense terminó cerrando el duelo en su quinta oportunidad.

Nakashima avanza así a la final de Montreal, donde se enfrentará al ganador de la otra semifinal, que disputan sus compatriotas Ben Shelton, vigente campeón del torneo, y Learner Tien.

Para Jódar, la derrota pone fin a una gran semana y a otra destacada actuación en su primera temporada como profesional. El español, que ya conquistó el torneo de Marrakech en abril y alcanzó posteriormente la final de Washington, se queda a las puertas de su tercera final ATP y continúa llamando con fuerza a las puertas del 'Top 10' mundial.