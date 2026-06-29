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Sinner da el susto y remonta dos veces a Kecmanovic en su debut en Wimbledon

El defensor del título llegó a ir dos veces por debajo ante el serbio y sufrió una aparatosa caída que dejó helada a la pista central. El portugués Borges, su próximo rival.

Sinner resbalando en su debut en Wimbledon

Sinner resbalando en su debut en Wimbledon EFE

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Jannik Sinner le ha visto las orejas al lobo en su debut en Wimbledon. El defensor del título se ha dado un susto de muerte, con resbalón incluido, pero ha conseguido remontar hasta en dos ocasiones un set abajo ante el serbio Miomir Kecmanovic (4-6, 6-3, 6-7, 6-2 y 6-3) en algo más de tres horas y media de partido.

Un resbalón que dejó helada a la pista central

El número 1 del mundo cedió el primer set y el tercero -en el tiebreak- después de protagonizar un resbalón que dejó helada a la pista central del All England Club.

Ya se presuponía que Kecmanovic, número 50 del mundo, iba a ponerle las cosas complicadas a Jannik en un primer partido siempre complicado en Wimbledon. Para ser la primera toma de contacto, el serbio no era ni mucho menos el rival idóneo para ningún favorito.

Miomir llegó con algo de rodaje después de ganar dos partidos en el ATP 250 de Mallorca (perdió ante Marozsan) y aprovechó para descolocar de inicio a un Jannik que llevaba un mes inactivo después de su sonada derrota ante Cerúndolo en Roland Garros en la que sufrió un golpe de calor, acentuado por unos calambres que le impidieron moverse con normalidad.

El portugués Nuno Borges, próximo rival

El campeón del año pasado consiguió reaccionar a tiempo y lo hizo a lo grande, endosando en apenas una hora de juego el 6-2 y el 6-3 definitivo para colarse en la segunda ronda del slam británico. Tras un debut plagado de dudas y de sustos, Jannik se medirá al portugués Nuno Borges en su siguiente reto en Wimbledon.

Rublev y Ruud, KO en primera ronda

Un primer día en Londres que ya nos ha dejado una gran sorpresa, la eliminación en cinco sets de Andrey Rublev (13 del mundo) ante su compatriota Safiullin y la del noruego Casper Ruud en tres sets ante Hurkacz. También han caído Shapovalov y Norrie. En cambio, ha sido una gran jornada para el tenis español con las victorias de Rafa Jódar, Pablo Carreño -en ambos casos las primeras de su carrera en Wimbledon- y la de un Dani Mérida que se vio beneficiado por el abandono de Ugo Carabelli. Los que no pasaron de su debut fueron Bautista (en su despedida del All England Club) y un Landaluce que apenas compitió ante el coreano Kwon. Sorribes también ganó en su debut.

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