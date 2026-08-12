Rafa Jódar resiste a la lluvia y vence a Arthur Fils para meterse en semifinales del Masters 1.000 de Cincinnati

El tenista español volvió a saborear la victoria en Montreal tras imponerse en dos sets a Arthur Fils (7-6 y 6-3) y sellar su pase a las semifinales del Masters 1000 de Cincinnati. En la penúltima ronda se medirá al estadounidense Brandon Nakashima, héroe local, que horas antes derrotó con contundencia al italiano Luciano Darderi por 6-2 y 6-3.

Jódar comenzó el encuentro rozando la perfección y llegó a disponer de una ventaja que le habría permitido situarse 5-1 arriba. Sin embargo, Fils reaccionó rápidamente y consiguió igualar el partido hasta el 4-4. El madrileño logró superar el bache, aunque tuvo que sufrir para mantener su servicio antes de que la lluvia obligara a detener el encuentro.

Una hora después, ambos jugadores regresaron a la pista para completar un duelo que se había complicado más de lo esperado. El partido ya había sido suspendido el lunes por las precipitaciones, y Jódar tuvo que recurrir nuevamente al tie break para hacerse con la primera manga, como ya le sucedió en el ATP 500 de Washington.

El segundo set comenzó con un intercambio de golpes y roturas de servicio. Ambos jugadores consiguieron quebrar el saque de su rival en los primeros compases, pero el español volvió a imponer su ley en el momento decisivo. Con 3-3 en el marcador, encadenó dos breaks y tres juegos consecutivos que terminaron por darle la victoria.

Jódar continúa así con paso firme en Cincinnati y ya tiene las semifinales en el horizonte. Su próximo obstáculo será Nakashima, ante el que buscará un puesto en la gran final. El sueño del español sigue más vivo que nunca.