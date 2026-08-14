Enzo Maresca, sobre la salida de Rodri: "Todo puede suceder"

El entrenador italiano del Manchester City, Enzo Maresca, no descartó este viernes una posible salida del centrocampista español Rodri Hernández, recientemente reincorporado a la disciplina del conjunto inglés. En la previa de la Community Shield, el técnico recordó que el mercado de fichajes continúa abierto y aseguró que "todo puede suceder".

Maresca atendió a los medios antes del estreno oficial del City esta temporada, que se producirá el domingo frente al Arsenal en el Principality Stadium de Cardiff. Preguntado por el futuro de Rodri, el entrenador explicó que el club todavía puede realizar operaciones tanto de entrada como de salida.

"Podemos vender jugadores y comprar jugadores, todo puede suceder. Acabo de ver a Rodri, le di un abrazo, se le ve bien. Veremos qué sucede", afirmó Maresca, en un momento en el que el Manchester City y el FC Barcelona negocian el posible traspaso del internacional español al conjunto azulgrana.

El futuro de Rodri se ha convertido en uno de los grandes asuntos del mercado. El centrocampista, de 30 años, regresó este viernes a la disciplina del City después de haber sido visto la noche anterior embarcando en un vuelo con destino al Reino Unido. Al jugador le queda todavía un año de contrato con el conjunto inglés.

Tentado por el modelo de juego, el Campeón del mundo con España y elegido mejor jugador del Mundial habría mostrado su preferencia por continuar su carrera en el FC Barcelona, pese al interés del Real Madrid. Ahora permanece a la espera de que las negociaciones entre el club catalán y el Manchester City lleguen a buen puerto.

Según diversas informaciones, el Barcelona habría presentado una nueva oferta de entre 60 y 80 millones de euros, cantidad que reclamaría el Manchester City para facilitar la operación. El club inglés ya habría rechazado dos propuestas anteriores, de aproximadamente 50 y 60 millones.

Maresca también fue cuestionado por la posible salida de otros centrocampistas y por el interés del City en Enzo Fernández. El técnico evitó pronunciarse sobre futbolistas pertenecientes a otros clubes y señaló que habrá que esperar al cierre del mercado para valorar las necesidades de la plantilla.

"No considero correcto hablar de jugadores de otros clubes. Veremos qué pasa. Bernardo se marchó y veremos qué sucede con los demás. Cuando la ventana de fichajes termine, tendremos que ser capaces de encontrar las soluciones necesarias para los jugadores y el equipo", explicó.