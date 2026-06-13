Antena 3Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Fútbol

Acusan a un futbolista de irse sin pagar 2.300 euros por dos chupitos de whisky

El jugador de 29 años se habría ido sin pagar hasta en seis ocasiones de varios restaurantes.

Varios 'chupitos' de vodka

Varios 'chupitos' de vodkaReuters

Publicidad

Michael Dome-Bemwin, futbolista de 29 años del Greengate District FC, habría huido de un restaurante en varias ocasiones sin pagar por la comida y la bebida, incluidos varios chupitos, por un valor total de unos 4.000 euros.

No habría pagado dos chupitos de whisky maltés valorado en 2.300 euros

Entre algunos de los fraudes más llamativos que habría cometido Bemwin, está el de no pagar dos chupitos de whisky de malta Yamazaki valorados en 2.047 libras esterlinas (unos 2.300 euros).

El jugador se habría ido sin pagar en varios restaurantes de Kensington, Chelsea y Westminster entre el 29 de enero y el 23 de abril de 2026.

Entre otras facturas se incluyen 356 libras esterlinas en agua sin gas y whisky Acqua Panna, siete jarras de cerveza que costaron 70 libras y 408 libras esterlinas en comida y bebida de un restaurante de alta cocina. En total, Dome-Bemwin también pidió comida y bebidas por valor de 362 libras y 3.278 libras respectivamente en dos restaurantes de Kensington y Chelsea, lo que hacía una cifra de 3.522 libras.

Ha negado los seis cargos que se le imputan

Por estos delitos, el jugador se vio obligado a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el que llegó a negar los seis cargos que se le imputan.

Dome-Bemwin ha jugado en equipos como el Braintree Town, de la National League, y el Brentwood Town, de la Isthmian League Premier Division.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La atleta paralímpica Eva Moral salta al cine: "No quería que fuera una historia para dar pena"

Eva Moral, atleta paralímpica y actriz

Publicidad

Deportes

Varios 'chupitos' de vodka

Acusan a un futbolista de irse sin pagar 2.300 euros por dos chupitos de whisky

El 'Spiderman del Yemen'

Muere el 'Spiderman del Yemen' a los 30 años tras caer a un cráter volcánico en plena escalada

Fernando Alonso durante el GP de Barcelona

La pesadilla de Fernando Alonso en Barcelona, último en la qualy por detrás de Stroll: "El peor motor, el peor coche..."

Centro de entrenamiento de la Selección de Irán en Tijuana, México
Mundial 2026

Encuentran un cadáver en estado de descomposición enfrente del centro de entrenamiento de Irán

Sergio Domingo, jugador de fútbol sala del CD Pinseque
Fútbol sala

Muere Sergio Domingo, jugador de fútbol sala del CD Pinseque, a los 20 años: "Era un tío genial, muy querido por todo el mundo"

Ancelotti, presentado como nuevo técnico de Brasil
Fase de grupos

Brasil vs Marruecos: horario del debut de la selección de Ancelotti en el Mundial 2026

La selección de Brasil es la única que ha participado en todas las 22 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA.

Florentino Pérez y Joan Laporta
Fútbol

El Barcelona presenta una demanda de conciliación por un delito de calumnias contra Florentino Pérez

El club catalán insta al presidente del Real Madrid a que "se retracte" de las declaraciones que realizó el pasado 12 de mayo, cuando aseguró que le habían robado siete Ligas.

Carlos Alcaraz sonríe en el partido de su hermano Jaime en Madrid

El vídeo de Carlos Alcaraz que ha despertado la ilusión sobre su regreso a las pistas

Courtois, en rueda de prensa en Seattle

Courtois, sobre Mourinho: "Tuvimos nuestros roces... Es un entrenador muy directo; yo soy igual"

Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2026

John McEnroe y la ausencia de Alcaraz en el circuito: "Estoy deprimido, es el mejor representante que tenemos"

Publicidad