Michael Dome-Bemwin, futbolista de 29 años del Greengate District FC, habría huido de un restaurante en varias ocasiones sin pagar por la comida y la bebida, incluidos varios chupitos, por un valor total de unos 4.000 euros.

No habría pagado dos chupitos de whisky maltés valorado en 2.300 euros

Entre algunos de los fraudes más llamativos que habría cometido Bemwin, está el de no pagar dos chupitos de whisky de malta Yamazaki valorados en 2.047 libras esterlinas (unos 2.300 euros).

El jugador se habría ido sin pagar en varios restaurantes de Kensington, Chelsea y Westminster entre el 29 de enero y el 23 de abril de 2026.

Entre otras facturas se incluyen 356 libras esterlinas en agua sin gas y whisky Acqua Panna, siete jarras de cerveza que costaron 70 libras y 408 libras esterlinas en comida y bebida de un restaurante de alta cocina. En total, Dome-Bemwin también pidió comida y bebidas por valor de 362 libras y 3.278 libras respectivamente en dos restaurantes de Kensington y Chelsea, lo que hacía una cifra de 3.522 libras.

Ha negado los seis cargos que se le imputan

Por estos delitos, el jugador se vio obligado a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el que llegó a negar los seis cargos que se le imputan.

Dome-Bemwin ha jugado en equipos como el Braintree Town, de la National League, y el Brentwood Town, de la Isthmian League Premier Division.

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