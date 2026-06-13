La pesadilla de Fernando Alonso en Barcelona, último en la qualy por detrás de Stroll: "El peor motor, el peor coche..."

La situación en Aston Martin en lo que llevamos de temporada 2026 roza o supera el ridículo, siendo el peor coche y estando a más de un segundo de Cadillac (debutante en Fórmula 1) y a un mundo de los Audi de Hulkenberg y Bortoleto. Este sábado, en Barcelona, el GP de casa y en el que Alonso es el embajador, Aston Martin se ha dejado en evidencia, a ellos y a sus pilotos: Fernando partirá último y Stroll penúltimo.

Alonso último y Stroll penúltimo

El piloto de 44 años ya dijo el viernes que "probablemente sea mi última carrera en Barcelona" y luego le quitó hierro en un encuentro con aficionados, pero lo que está claro es que este año recuerda a los peores con McLaren en la época de 2015 a 2018, la que hizo que Fernando decidiera dejar el Gran Circo durante dos años.

Cuando atendió a la prensa, el de Asturias lo hizo resignado y apelando a las declaraciones de las últimas semanas, y es que la audiencia de mejoras aleja aún más a la escudería británica del resto de la parrilla.

"Tenemos el peor motor y el peor coche"

"Son los mismos defectos de siempre. Entiendo que queráis martirizar al equipo, la situación es la que es y enhorabuena por ello. Tenemos muy mal el motor, el peor. Tenemos muy mal la distribución de energía, tenemos problemas con el cambio y problemas con la aerodinámica. Estamos trabajando en todo, a ver si en la segunda mitad de temporada podemos dar alguna alegría", explicó a AS.

"Entiendo que queráis (prensa) martirizar al equipo, pero la situación es la que es... enhorabuena por ello"

El bicampeón del mundo fue claro y conciso: "El peor coche y el peor motor. Hemos sido muy claros, en la segunda parte del año llega un coche nuevo y un motor nuevo. Optamos por esta estrategia y lo repetimos cada fin de semana. En Austria, dentro de dos semanas, seremos últimos en clasificación", admitió. Para colmo, ha sido en Barcelona donde la espectacular racha de Alonso respecto a su compañero Stroll ha visto su fin: se había impuesto en las últimas 41 clasificaciones para el domingo.

Parrilla del GP de Montmeló

La pole fue de Russell y Carlos Sainz fue 16º. Alonso partirá último y posiblemente termine entre los peores de la parrilla en la carrera del domingo, ya que el milagro de la semana pasado en Mónaco (sumó su primer punto) se dio por las características del trazado y debido a los siete abandonos.

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