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Escalada

Muere el 'Spiderman del Yemen' a los 30 años tras caer a un cráter volcánico en plena escalada

El joven alpinista se hizo viral en redes sociales con este tipo de escaladas arriesgadas.

El 'Spiderman del Yemen'

El 'Spiderman del Yemen'Facebook: Qaqaa Antar al Absi

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Qaqaa Antar al Ábsit, más conocido como 'el Spiderman del Yemen', ha muerto a los 30 años después de caer en un cráter volcánico mientras realizaba una de sus habituales y arriesgadas escaladas.

'El Spiderman del Yemen' no llevaba ningún tipo de seguridad

Una caída que terminaría resultando mortal y que se produjo en circunstancias polémicas, ya que el escalador no llevaba ningún tipo de material de seguridad.

Ábsit cayó al cráter Damt, de la provincia yemení de Al Dalea, este pasado viernes y fue declarado muerto varias horas después ya que los equipos de rescate tardaron prácticamente un día en recuperar su cadáver.

El rescate, "extremadamente complicado" por el calor y el terreno escarpado

Los rescatistas se enfrentaron a "condiciones excepcionalmente difíciles" ya que la operación obligaba a transitar un terreno escarpado, además del intenso calor que desprendía el cráter. El fallecido se ganó el mote de 'El Spiderman del Yemen' tras hacerse famoso y viral en redes sociales escalando paredes rocosas verticales y descender de cráteres sin seguridad alguna, precisamente la situación en la que terminaría perdiendo la vida a los 30 años.

Además, el joven ganaba dinero aceptando el dinero de determinadas personas que querían realizar estas arriesgadas escaladas. Por otra parte, y después de conocerse su fallecimiento, algunos denunciaron que su precaria situación económica le obligó, en parte, a jugarse la vida con estas actividades.

¿Cómo era el volcán al que cayó?

El volcán en el que falleció se sitúa a unos 220 kilómetros de la capital del Yemen y es uno de los sitios geológicos más conocidos del país. Formado por antigua actividad volcánica, el cráter tiene unos 100 metros de profundidad y contiene aguas minerales termales ricas en azufre, calentadas por actividad geotérmica. Aunque el volcán se considera extinto, el lugar sigue siendo peligroso debido a sus escarpadas paredes rocosas y a las altas temperaturas generadas por los procesos térmicos subterráneos.

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