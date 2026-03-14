La leyenda del tenis que señala el gran error de Djokovic en los últimos años: "Se agota a sí mismo..."

Tiene 38 años, y pese a que sigue compitiendo en muchas ocasiones de tú a tú con Sinner y Alcaraz, Novak Djokovic enlaza más de dos años consecutivos sin ganar un título importante, ya sea Grand Slams (el US Open 2023 fue el último) o un Masters 1.000 (París Bercy 2023), aunque no ha jugado la gran parte de estos últimos.

Djokovic, una década de sequía en Indian Wells

El serbio, tras rozar su 25º major en la final del Open de Australia ante Alcaraz, no pudo avanzar más allá de cuartos de final en el primer Masters del año, Indian Wells, tras caer en tres agotadores sets (6-4, 4-6 y 6-7) ante Jack Draper. El balcánico, además, lleva justo una década sin levantar el título en el desierto californiano, donde acumula cinco trofeos (2008, 2011, 2014, 2015 y 2016), pero donde no supera la cuarta ronda desde 2017. Desde 2016 ha ganado todos los Masters, excepto Miami, Montecarlo y Canadá, al menos una vez.

"Se agota a sí mismo, necesita acortar los puntos"

Entre otras muchas razones, y especialmente en los últimos años con el dominio de Alcaraz y Sinner, sus opciones de triunfar como antaño se han reducido drásticamente. Y es que según Martina Navratilova, hay algo en el juego del balcánico que le resta muchas opciones: "Ahora se está agotando a sí mismo. Al final hay que rendirse ante el paso del tiempo, y creo que necesita acortar los puntos", dijo la ganadora de 17 Grand Slams.

Los intercambios largos y el mover y extenuar al rival era una de las grandes virtudes de Nole, como lo fue durante toda la carrera de Nadal, pero la mayoría de expertos coinciden en que con el paso del tiempo se necesita ser más directo y recortar los puntos lo máximo posible: "Alargarlos debería ser una consecuencia de su forma de jugar, en lugar de buscar la defensa y agotar a los demás, corriendo de un lado a otro", dijo la checa haciendo referencia a uno de los puntos que jugó y ganó el de Belgrado en su derrota ante Draper.

Nole se llevó el que para muchos es uno de los mejores puntos del año y de los últimos tiempos, pero él mismo reconoció que le pasó factura en los siguientes juegos.

Djokovic: "Me quedé completamente sin gasolina"

"Todo se ha decidido en un punto, nada más. Jugamos un punto increíble que luego me acabaría costando el break, aunque fue genial poder ganarlo. Lo malo es que me quedé completamente sin gasolina y no empecé a sentirme un poco mejor hasta finales del tercer set. Tuve un juego descuidado para cerrarlo con 5-4, ahí conseguí que las gradas me apoyaran, sentí su energía, así que me voy a quedar con ese momento. Estuve cerca, realmente cerca, pero cometí algunos errores desafortunados por mi parte. En el tiebreak iba 4-3 arriba, luego 5-5... así es el tenis", dijo tras terminar el duelo ante el británico.

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