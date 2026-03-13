Daniil Medvedev y el polémico hindrance ante Draper: "No siento que haya hecho trampa o algo así"

Daniil Medvedev superó a Jack Draper, actual campeón de Indian Wells, en los cuartos de final y se medirá a Carlos Alcaraz en las semifinales del próximo sábado. El tenista ruso fue netamente superior (6-1 y 7-5) y ganó con justicia a un Draper al que le pesó la batalla librada ante Novak Djokovic en los octavos de final y el poco tiempo desde su regreso a las pistas tras su lesión.

El partido, pese a la superioridad de Daniil, no estuvo exento de polémica por un hindrance que se le señaló al tenista británico en el segundo set, con 5-5 y 0-15. Draper realizó un pequeño aspaviento con los brazos, cuando una derecha profunda de Medvedev tocó la línea de fondo. El punto siguió y acabó con un error del moscovita, que estrelló su revés en la red. El jugador ruso reclamó a la juez de silla un posible hindrance de Draper por el gesto con los brazos, y se pasó de un 15-15 a un 0-30.

Tras esa decisión, Draper solo ganó tres puntos más y Medvedev cerró la victoria y su pase a semifinales. Ambos jugadores tuvieron un intercambio de impresiones en la red y Draper le aseguró a Medvedev que no creía que su gesto le hubiera distraído lo suficiente.

"Ella decidió que es un punto para mí. Así que lo acepto"

Ya en rueda de prensa, Daniil Medvedev ofreció sus explicaciones sobre la jugada y dejó claro que no consideraba que hubiera hecho ninguna trampa al pedir el hindrance de su rival.

"Ahora, puedo hablar más porque tengo más información, creo que debí haberlo hecho (pedir la revisión de vídeo) en el momento en que ocurrió. Como que no debería haber esperado hasta el final del punto y entonces habría sido un poco más probablemente valioso. Pero si miras mi primer golpe de derecha después de que esto ocurre, podría haber hecho algo más. Estaba un poco distraído. Así que le dije al juez, '¿qué debo hacer? ¿Debo hacerlo la próxima vez de inmediato?' Y ella me contestó, 'si quieres, puedes ver tu revisión'. Así que dije, 'está bien, revisión de video'. Y lo que decida, lo decide, y ella decidió que es un punto para mí. Así que lo acepto. Eso es básicamente todo. ¿Estaba muy distraído? No. ¿Estaba un poco distraído? Sí. ¿Es suficiente para ganar el punto? No lo sé", indicó Medvedev.

"Como digo, si miras el primer golpe de derecha que hice después de que sucedió, creo que podría haber hecho un mejor golpe si no hubiera habido ningún gesto de Jack. Así que, como digo, ¿estaba muy distraído? No. ¿Me siento bien al respecto? No realmente. Pero tampoco siento que haya hecho trampa o algo así. Así que me distraje un poco. Lo dejé pasar. Dejé que el árbitro decidiera. He tenido muchas decisiones en mi contra en mi vida y normalmente no las manejo bien. Que me den una a mi favor, supongo que también se siente bien", admitió el tenista ruso.

Medvedev no cree que este episodio pueda cambiar la buena relación que mantiene con Jack Draper, aclarando que ese hindrance no tuvo influencia en el desenlace del partido.

"Creo que tenemos una gran relación, así que no creo que un incidente como este pueda determinar el resultado... Si ella (la jueza de silla) piensa que no es suficiente, 0-15 y seguimos jugando. Si ella piensa que es suficiente, bueno, entonces queda 0-30. Lo siento, eso es lo que pasó", aclaró el tenista moscovita.

Por último, Medvedev habló sobre su duelo de semifinales ante Carlos Alcaraz.

"Ahora mismo siento que estoy jugando un tenis excelente. No quiero sacar conclusiones precipitadas diciendo que es el mejor tenis de mi vida, pero el hecho de que la pista esté algo más rápida y que las bolas sean diferentes, hace que piense que estoy ante una gran oportunidad para mostrar mi mejor rendimiento ante Carlos. Sé que es el rival más duro posible, junto a Sinner, y que necesitaré dar lo mejor de mí para poder ganar", concluyó Daniil Medvedev.