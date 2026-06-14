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Alta tensión en el pádel tras la 'cobra' de Ale Galán a Juan Lebrón: "Ha sido bochornoso"

Los que fueron excompañeros y mejor pareja del mundo han vuelto a protagonizar una llamativa escena tras la semifinal del P1 de Valencia.

Ale Galán y Juan Lebrón tras la semifinal del P1 de Valencia

Ale Galán y Juan Lebrón tras la semifinal del P1 de ValenciaRedes sociales

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No se habla de otra cosa en el pádel. Ale Galán no quiso saludar en la red a Juan Lebrón, su excompañero, justo después de que el madrileño y Fede Chingotto se impusieran en una vibrante semifinal a Lebrón y Augsburger en el P1 de Valencia.

La 'cobra' de Galán a Lebrón en la red

La imagen de la 'cobra' de Galán a Lebrón ya se ha viralizado en las redes sociales y ha vuelto a generar debate entre los aficionados a este deporte. Esta vez, el encontronazo vino precedido de un incidente en pleno partido en el que Galán pegó un pelotazo casual a Augsburger, lo que sintió casi peor al gaditano que al argentino.

Lebrón se mostró muy enfadado con su excompañero y le recriminó el pelotazo, algo que no le sentó nada bien a un Galán que al final del partido quiso evitar cualquier contacto visual y físico con el del Puerto de Santa María.

Además, en el siguiente punto Galán reclamó al árbitro que su excompañero le había hablado mientras la bola seguía en juego.

"Ha sido bochornoso"

"Ha sido bochornoso. Yo no hablé con Juan, le pedí perdón a Leo, que ha sido un caballero y así se lo he dicho. Tema zanjado", dijo Ale Galán en rueda de prensa tras clasificarse a la final del P1 del Valencia.

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