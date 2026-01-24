Un Djokovic de récord, a punto de ser descalificado en el Open de Australia: así fue el bolazo que casi impacta en un recogepelotas

En un partido marca de la casa de Djokovic, el ganador de 24 Grand Slams venció al matagigantes van de Zandschulp 6-3, 6-4 y 7-6 (4) en un partido en el que fue atendido por los fisios, se encaró con la grada e incluso estuvo a punto de ser descalificado -como ya ocurrió en el US Open 2020- tras estar a punto de dar un pelotazo a una recogepelotas. Nole se sobrepuso a todo pasando a octavos de un Grand Slam por 70º vez en su carrera (récord histórico) y, entre otros hitos, alcanzó su victoria 400 en majors, una cifra redonda a la que nadie ha llegado jamás.

A Djokovic se le vuelve a 'ir': se salvó por centímetros

Como suele acostumbrar el tenista de 38 años en las primeras rondas de un Grand Slam cuando no encuentra el nivel esperado y sufre más de la cuenta ante jugadores de menor categoría, fue él mismo quien se sacó de quicio y buscó los problemas donde no los había. Con set y break arriba (6-3 y 4-2) en el segundo set, cortocircuitó -tras ganar un punto- y soltó un potente bolazo con la derecha que estuvo a centímetros de impactar en uno de los recogepelotas que se encontraba cerca de la red.

El balcánico pidió perdón al instante, pero a muchos de los que presenciaron el momento se les vino a la cabeza inmediatamente su histórica descalificación en el US Open 2020 ante Pablo Carreño. En esa ocasión, la bola impactó en el estómago de la mujer pero hoy, el derechazo desesperado de Nole iba con mucha más velocidad y potencia, y de haber impactado en el recogepelotas la descalificación habría sido prácticamente automática. Esta vez se salvó por unos centímetros... Como consecuencia, recibió los pitos y abucheos de parte de la grada australiana, lo que le sacó aun más de quicio.

400 victorias en Grand Slam

Pese a sus 'desconexiones', Djokovic se llevó ese segundo parcial por 6-4 y en el tercero fue cuando el neerlandés aumentó su nivel aprovechando la relajación de su rival y consiguió ponerse hasta break arriba (3-1) y disponer de hasta dos bolas de set que salvó Nole con maestría y experiencia. Una vez forzó el tie-break, se firmó la sentencia de Botic. Novak accedió a octavos de final por 70º vez en su carrera (récord histórico superando a Federer), alcanzó las 400 victorias en Grand Slam e igualó al maestro suizo en dos registros en Australia: 102 victorias en Melbourne y 18 presencias en octavos de final.

Mensik, primera prueba de fuego para Novak

En la ronda de octavos de final se enfrentará a Jakub Mensik, quien sin lugar a dudas será el primer gran rival de Nole en la presente edición, ya que el checo viene de ganar el torneo previo en Auckland y de vencer a los españoles Carreño y Jodar, además de al estadounidense Quinn este sábado. Además, se impuso al de Belgrado el año pasado en la final del Masters 1.000 de Miami.

Sinner, Shelton, Musetti y Fritz también superaron sus encuentros, aunque el italiano cedió un set y se vio favorecido por la regla del calor cuando peor lo estaba pasando. Un titánico Wawrinka dijo adiós a Australia tras caer con honores ante Fritz.

