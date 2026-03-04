Así es la aplicación que avisa a Emergencias tras un accidente de moto: "Puede salvar muchas vidas"

Unas 400 personas mueren al año en España a causa de accidentes de moto, desde que se produce la colisión hasta que acuden los servicios de emergencias transcurren lo que llama Javier Marín, responsable de comunicación Komobi Moto, la 'Hora dorada'.

El tiempo crucial en el que se puede salvar una vida o perderla, pero ¿y si el motorista está inconsciente, no tiene capacidad para moverse o está completamente solo? A esta cuestión le puso solución el ingeniero sevillano Jesús Carnereno; cuando lamentó la pérdida de un compañero de la empresa en un accidente de motocicleta debido a la demora asistencial.

El tiempo de respuesta de los servicios de emergencias es crucial para salvar vidas

En sus inicios, en 2020, la empresa diseñó un dispositivo especializado en el robo de motocicletas que avisaba al propietario si la moto se movía sin estar encendida. El aparato iba colocado en su interior y conectado tanto a la batería como a la aplicación móvil. Pero en 2022 Jesús añadió otra funcionalidad: el seguimiento a tiempo real desde un Centro de Recepción de Alerta propio, encargado de notificar un siniestro vial. A partir de ese momento, sí en los siguientes 5 minutos después al accidente, el conductor no responde, se da el aviso al 112 para que el motorista reciba lo antes posible asistencia en el lugar.

5 minutos para responder, en caso contrario se notifica al 112

En 2025 el equipo de Komobi ha demostrado que esta idea "puede salvar muchas vidas". Se han recibido 6.000 notificaciones de alerta, de las que aproximadamente 500 fueron derivadas a los servicios de emergencia. La empresa que cuenta con 30 mil usuarios en activo va expandiéndose por Europa, principalmente Italia y Francia aglutinando ya a 15 mil usuarios más.

Los expertos en seguridad vial advierten que la letalidad en carretera se concentra en los instantes posteriores al impacto: entre un 30% y un 50% de los fallecimientos ocurren en los primeros cinco minutos, una cifra que asciende hasta el 75 % sí la asistencia no llega dentro de la primera hora.

Para este año 2026, su creador quiere implantar la nueva versión 4G para consolidarse así como el mejor producto de seguridad motera a nivel nacional.

