Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Horario oficial, fecha y dónde ver el partido de semifinales del ATP 500 de Doha
El murciano sigue invicto en 2026 y jugará por primera vez la semifinal del Qatar Open. Se enfrenta a Andrey Rublev, vigente campeón del torneo.
Carlos Alcaraz se enfrentará a Andrey Rublev en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026. El español, primer cabeza de serie del torneo, venció en tres sets a Karen Khachanov (6-7, 6-4 y 6-4) en los cuartos de final.
El murciano tuvo que remontar para acceder a las semifinales de Doha. Tras perder el primer set ante Karen Khachanov, sacó su mejor versión en el campeonato qatarí y firmó la décima victoria consecutiva de la temporada. El español sigue invicto en esta temporada.
Su próximo rival será Andrey Rublev, número 14 del mundo que viene de ganar a Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6(2). El tenista ruso será el escollo antes de una final en la que podría medirse al mismísimo Jannik Sinner. El cara a cara contra el ruso es favorable a Carlitos por 4-1.
Horario oficial del Alcaraz - Rublev en Qatar
Carlos Alcaraz disputará su partido de semifinales del ATP 500 de Doha ante Andrey Rublev este viernes 20 de febrero no antes de las 17:30 hora peninsular española. El encuentro se jugará en el Khalifa International Complex Podrás consultar la última hora del torneo qatarí y toda la información relacionada con Carlos Alcaraz y el Qatar Open en la web de Antena 3 Deportes.
