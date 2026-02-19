Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz - Andrey Rublev: Horario oficial, fecha y dónde ver el partido de semifinales del ATP 500 de Doha

El murciano sigue invicto en 2026 y jugará por primera vez la semifinal del Qatar Open. Se enfrenta a Andrey Rublev, vigente campeón del torneo.

Carlos Alcaraz en acción en Doha

Alcaraz sufre para remontar a Khachanov antes de medirse a Rublev en la semifinal de Doha | Reuters

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz se enfrentará a Andrey Rublev en las semifinales del ATP 500 de Doha 2026. El español, primer cabeza de serie del torneo, venció en tres sets a Karen Khachanov (6-7, 6-4 y 6-4) en los cuartos de final.

El murciano tuvo que remontar para acceder a las semifinales de Doha. Tras perder el primer set ante Karen Khachanov, sacó su mejor versión en el campeonato qatarí y firmó la décima victoria consecutiva de la temporada. El español sigue invicto en esta temporada.

Su próximo rival será Andrey Rublev, número 14 del mundo que viene de ganar a Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6(2). El tenista ruso será el escollo antes de una final en la que podría medirse al mismísimo Jannik Sinner. El cara a cara contra el ruso es favorable a Carlitos por 4-1.

Horario oficial del Alcaraz - Rublev en Qatar

Carlos Alcaraz disputará su partido de semifinales del ATP 500 de Doha ante Andrey Rublev este viernes 20 de febrero no antes de las 17:30 hora peninsular española. El encuentro se jugará en el Khalifa International Complex Podrás consultar la última hora del torneo qatarí y toda la información relacionada con Carlos Alcaraz y el Qatar Open en la web de Antena 3 Deportes.

