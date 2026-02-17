Alcaraz supera a Rinderknech en su exigente estreno en Doha rumbo a octavos

Carlos Alcaraz solventó este martes su estreno en el torneo de Doha, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, al derrotar al francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6(5). El triunfo permite al murciano mantener su condición de invicto en 2026.

Octava victoria en 2006

El murciano, que llevaba dos semanas sin saltar a la pista, desde la final del torneo de Melbourne, ganó por 6-4 y 7-6(5) después de una hora y 48 minutos. Fue su octava victoria seguida en lo que va de 2026. A las siete de Australia sumó esta primera de Doha.

Número 1 del mundo y principal favorito en el certamen, Alcaraz comenzó muy sólido con el servicio, ganando en blanco sus dos primeros turnos y buscando la iniciativa en la red. Aunque dispuso de dos bolas de break en el tercer juego, el galo logró salvarlas. No obstante, el español sí consiguió romper en el quinto juego y tomó ventaja.

Con 4-2, el murciano tuvo tres nuevas oportunidades para ampliar la diferencia, pero tuvo que esperar al último juego del set para cerrar la primera manga en 52 minutos.

Dos bolas de set para Rinderknech

El segundo parcial fue todavía más igualado. Ambos jugadores mantuvieron sus saques con autoridad y Alcaraz apenas logró inquietar al resto hasta el 3-3. Rinderknech, muy firme, dispuso incluso de dos pelotas de set con 6-5 a su favor, pero el español resistió y llevó el desenlace al tie-break.

En la muerte súbita, la igualdad volvió a marcar el ritmo hasta el 4-4, momento en el que Alcaraz logró el mini break decisivo. Después de asegurar su saque, dispuso de dos bolas de partido: falló la primera, pero sentenció con una derecha ganadora para cerrar el encuentro tras una hora y 47 minutos.

Victoria 150 en pista dura

Alcaraz, el tercer jugador de la década del 2000 en lograr 150 victorias en pista dura tras Jannik Sinner y Felix Auger Aliassime en el circuito, jugará el miércoles en el último turno de la jornada contra el también francés Valentin Royer, que superó a Pierre-Hugues Herbert por 6-0 y 6-3.

