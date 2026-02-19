Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ana Alonso logra el bronce en esquí de montaña en los JJOO de Milano Cortina 2026

La española Ana Alonso se cuelga un histórico bronce en la prueba de esquí de montaña en los JJOO de Milano Cortina 2026.

Ana Alonso sonr&iacute;e con el bronce colgado al cuello

Ana Alonso sonríe con el bronce colgado al cuelloReuters

Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
Publicado:

La española Ana Alonso logró este jueves un histórico bronce para España en la prueba de esquí alpino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026. La suiza Marianne Fatton se proclamó primera campeona olímpica de la historia de esta disciplina. La francesa Emily Harrop ganó la plata.

Ana Alonso fue atropellada por un coche hace cuatro meses mientras entrenaba en bicicleta, sufriendo graves lesiones: rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Pero la esquiadora granadina prefirió no operarse para hacer competir en Milano Cortina 2026. Y su sueño se hizo realidad.

Ana Alonso, emocionada tras lograr el bronce
Ana Alonso, emocionada tras lograr el bronce | Reuters

"No tengo palabras, estoy super emocionada. Gracias a toda la gente que ha estado conmigo todos estos meses. Ha sido super duro, pero siempre dije que no iba a cambiar mis objetivos. La gente me miraba como si estuviera loca y aquí está la primera medalla", aseguraba una emocionada Ana Alonso a los micrófonos de RTVE.

Se trata de la séptima medalla para España en la historia de unos JJOO de Invierno, tras el oro de Paquito Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972, el bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992, el bronce de Regino Hernández en PyeongChang 2018, el bronce de Javier Fernández en PyeongChang 2018, la plata de Queralt Castellet en Beijing 2022 y el oro de Oriol Cardona en Milano Cortina 2026 en esquí de montaña.

Siete medallas de España en los JJOO de Invierno

Oro de Paquito Fernández Ochoa en Sapporo 1972 | eslalon (esquí alpino)

Bronce de Blanca Fernández Ochoa en Albertville 1992 | eslalon (esquí alpino)

Bronce de Regino Hernández en PyeongChang 2018 | snowboard cross

Bronce de Javier Fernández en PyeongChang 2018 | patinaje artístico

Plata de Queralt Castellet en Beijing 2022 | snowboard halfpipe

Bronce de Ana Alonso en Milano Cortina 2026 | esquí de montaña

Oro de Oriol Cardona Coll en Milano Cortina 2026 | esquí de montaña

