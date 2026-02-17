Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Alcaraz - Valentin Royer: Horario oficial, fecha y dónde ver el partido de octavos del ATP 500 de Doha

El murciano, que sigue invicto en 2026, se enfrenta al número 60 del ranking ATP. Te contamos el horario y cómo seguir en directo su próximo partido.

Carlos Alcaraz en el Qatar Open de Doha

Carlos Alcaraz en el Qatar Open de DohaReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz ha comenzado con paso firme su participación en el ATP 500 de Doha. El número 1 del mundo superó en primera ronda al francés Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6 en un partido más exigente de lo que reflejó el marcador, especialmente por el potente servicio de su rival.

Con ese triunfo, el murciano mantiene su buen inicio de temporada y se centra ya en su duelo de octavos de final ante otro francés, Valentin Royer. El joven galo accedió a esta ronda tras vencer con claridad a Pierre-Hugues Herbert por 6-0 y 6-3.

Royer es un jugador versátil y con experiencia en pistas indoor, características que pueden incomodar a Alcaraz si quiere seguir avanzando en un torneo que aún no figura en su palmarés y que aspira a conquistar esta temporada.

En caso de superar los octavos, el español podría enfrentarse en cuartos a Karen Khachanov o Marton Fucsovics. En semifinales, por su lado del cuadro aparecen nombres como Daniil Medvedev, Andrey Rublev o Stefanos Tsitsipas. En el otro lado, Jannik Sinner parte como uno de los grandes favoritos, junto a jugadores como Alexander Bublik o Jiri Lehecka.

Horario oficial del Alcaraz - Royer en Doha

Carlos Alcaraz disputará su partido de octavos de final del ATP 500 de Doha ante Valentin Royer este miércoles 18 de febrero en el segundo turno de la tarde en la pista central, aproximadamente a las 19:00 horas (CET).

El encuentro se jugará en el Khalifa International Complex Podrás consultar la última hora del torneo qatarí y toda la información relacionada con Carlos Alcaraz, Sinner... en la web de Antena 3 Deportes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

