La frase de Arthur Rinderknech tras perder ante Carlos Alcaraz que resume el sentir del circuito

Arthur Rinderknech firmó una gran actuación en Doha, pero tampoco le sirvió para romper su racha negativa ante Carlos Alcaraz. El francés sumó su quinta derrota en cinco partidos ante el tenista murciano y se despidió de Doha (6-4 y 7-6(5)) tras pelear durante una hora y 48 minutos frente al número 1 del mundo. El ganador de siete grand slam y reciente campeón del Open de Australia sigue invicto en 2026 (8-0) y suma ya 150 victorias en pista dura a lo largo de su carrera... ¡y solo tiene 22 años!

El fenómeno de El Palmar prolongó su gran estado de forma y un tenis por momentos espectacular. Carlos Alcaraz, que salvó dos bolas de set para forzar el tie-break en la segunda manga, cerró el partido con un passing de derecha en carrera marca de la casa. Rinderknech sigue sin encontrar la fórmula para rendir a un tenista que ahora mismo es una roca física y mental.

El tenista de 30 años, natural de Gassin (Francia), dejó una frase en la red tras ser derrotado que define muy a las claras lo que siente el resto del circuito, a día de hoy, al medirse a Carlos Alcaraz. "¿Alguna vez me vas a dejar ganar?", le soltó el tenista galo a un Carlitos que sonreía con la frase.

Alcaraz: "Nadie quiere jugar contra Rinderknech en primera ronda"

Carlos Alcaraz, que hoy se medirá al también francés Valentin Royer en busca de los cuartos de final en Doha, reconoció estar satisfecho por haber solventado "los momentos difíciles del partido" ante Arthur Rinderknech.

"Me alegra haber superado los momentos difíciles del partido. Estoy contento porque he mantenido la calma y una actitud positiva. Creo que he jugado un gran tenis", resumió el murciano.

"El partido contra Rinderknech fue realmente difícil. Arthur es un gran jugador, muy peligroso; nadie quiere jugar contra él en primera ronda. Estoy contento con el nivel mostrado", admitió Alcaraz.