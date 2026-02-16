La millonada que ganarán Alcaraz y Sinner solo por participar en el ATP de Doha: ¿cuánto dinero se llevan?

Los torneos del calendario ATP se 'pegan' por confirmar la asistencia de los dos mejores tenistas del planeta, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Su presencia es un reclamo para aficionados al tenis, pero también para sponsors y patrocinadores. Por esa razón, los países y federaciones con más recursos (dinero) tiran de cheque para asegurarse que el español y el italiano competirán en el torneo que organizan. Justo lo que ha ocurrido en Doha.

1'2 millones de euros... ¡solo por participar!

Tal y como ha informado 'La Gazzetta dello Sport', el ATP 500 de Doha (Catar) ha pagado nada más y nada menos que 1'2 millones de dólares a cada uno (1'01 millones) solo por participar en el torneo.

Una barbaridad teniendo en cuenta que esta cantidad prácticamente triplica lo que ganará el campeón del torneo (529.945 dólares).

Esto es lo que reparte el ATP de Doha por cada ronda:

Segunda ronda: 41.435 dólares

Cuartos de final: 77.625 dólares

Semifinales: 151.935 dólares

Finalista: 285.095 dólares

Campeón: 529.945 dólares

¿Cuándo y ante quién debutan Alcaraz y Sinner?

Aunque lógicamente no se sabe con certeza si ambos han acudido a Doha por el montante económico como gran razón, lo que está claro es que los dos mejores del planeta volverán a competir por un título después de que el murciano se llevara el Open de Australia hace dos semanas. Ambos solo podrían enfrentarse en unas hipotéticas semifinales, y desde el major oceánico Carlos ha perdido 500 puntos por no disputar el torneo de Rotterdam, donde defendía el título del año pasado.

La diferencia entre Carlos y Jannik es de 2.850 puntos, y Doha reparte 500 puntos al campeón, la buena noticia para el de El Palmar es que solo defiende los cuartos de final, donde cayó el año pasado ante el checo Lehecka. Todo lo que sea superar esa ronda será sumar puntos para Alcaraz, que debutará este martes 17 de febrero ante el francés Rinderknech, mientras que Jannik lo hará hoy lunes ante el checo Machac.

