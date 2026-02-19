Aston Martin tiene un problema: otro día dramático de Fernando Alonso en Baréin

Fernando Alonso (Aston Martin) protagonizó uno de los momentos más tensos de la jornada en el Circuito Internacional de Baréin, donde el AMR26 se detuvo en pista mientras realizaba una simulación de carrera en el quinto día de test oficiales de pretemporada de Fórmula 1.

La sesión comenzó con señales positivas para el equipo de Silverstone. En el turno matinal, el bicampeón del mundo completó 40 vueltas sin incidentes, centrado en tandas cortas y en el trabajo de recopilación de datos más que en la búsqueda de tiempos, lo que parecía suponer un pequeño paso adelante tras días de sensaciones discretas.

Problema de motor

Sin embargo, tras el parón para el almuerzo, la situación cambió. Cuando el piloto español acumulaba 26 vueltas dentro de una simulación de carrera, el monoplaza empezó a mostrar un comportamiento extraño en la curva 4. El asturiano redujo progresivamente la velocidad hasta que el coche se detuvo por completo, aparentemente por un problema relacionado con la unidad de potencia.

A nivel de rendimiento, Alonso completó 68 vueltas en total y marcó un mejor tiempo de 1:37.472, quedándose a más de cuatro segundos del mejor registro del día, en la que fue su última referencia antes del arranque del Mundial en Australia.

Verstappen, el piloto que más ha rodado

La jornada estuvo liderada por el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que firmó el mejor crono con 1:32.803. Le siguieron el australiano Oscar Piastri (McLaren), a solo 58 milésimas (1:32.861), y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), a tres décimas (1:33.162). Verstappen fue además el piloto que más rodó, con 139 vueltas completadas en Sakhir.

Increíble alerón giratorio de Ferrari

Otra de las notas destacadas fue la innovación presentada por Ferrari en el alerón trasero, con un mecanismo que permite al flap superior girar 180 grados, una solución que ningún otro equipo ha mostrado hasta ahora. Con esta configuración, Lewis Hamilton terminó cuarto, a seis décimas de Antonelli (1:33.408), ligeramente por delante de Lando Norris, que también quedó a seis décimas tras haber liderado la sesión matinal.

La jornada concluyó con múltiples pruebas de carrera y recopilación intensiva de datos, especialmente después del incidente del AMR26, que obligó a extremar las precauciones para retirar el coche de la pista. Este viernes será el turno del español Carlos Sainz, que continuará el programa de Williams en Baréin antes del inicio oficial del campeonato en Australia.

