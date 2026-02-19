Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ATP 500 Qatar

Alcaraz sufre para remontar a Khachanov antes de medirse a Rublev en la semifinal de Doha

Alcaraz jugará por primera vez las semifinales en Qatar, donde se medirá el vigente campeón Rublev. "Déjame ganar alguna vez", le ha dicho Khachanov al español tras el partido (6-7(3), 6-4 y 6-3).

Carlos Alcaraz en el duelo ante Khachanov en Doha

Alcaraz sufre para remontar a Khachanov antes de medirse a Rublev en la semifinal de Doha | EFE

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Carlos Alcaraz ha cedido por primera vez un set en Doha y tuvo que completar una sufrida remontada para superar en tres sets al ruso Karen Khachanov (6-7(3), 6-4 y 6-3) y meterse así por primera vez en las semifinales del torneo. El número 1 del mundo logró su décima victoria seguida en lo que va de 2026.

Aún no ha perdido partido alguno en lo que va de curso el campeón del Open de Australia, que después de dos horas y 28 minutos ganó por sexta vez en otros tantos partidos a Khachanov, campeón en el 2024. Ahora jugará el murciano contra el vigente vencedor del torneo, el ruso Andrey Rublev, en semifinales.

El moscovita se impuso en el tie-break

Fue un partido exigente que volvió a poner a prueba la solidez del murciano, obligado a remontar tras ceder una primera manga muy igualada, resuelta en el tie-break a favor del ruso. Khachanov, que llegaba con un balance de 0-5 en enfrentamientos directos ante Alcaraz, ofreció su mejor versión durante el primer set, salvando situaciones comprometidas y aprovechando un desempate irregular del español.

El encuentro estuvo marcado por la intensidad desde el fondo de pista y por un intercambio constante de oportunidades de break. Alcaraz salvó dos bolas de rotura en el séptimo juego y otra más en el noveno, en el que además protagonizó un cruce de palabras con la juez de silla tras recibir un aviso por tiempo en el saque. Incluso dispuso de una bola de set antes de la muerte súbita, pero no logró convertirla.

Carlitos impone su físico

A partir del segundo parcial, el ritmo físico empezó a inclinarse a favor del murciano. Khachanov cedió su servicio en el quinto juego tras encadenar varios errores no forzados, y el de El Palmar aprovechó la ventaja para forzar el tercer set.

En la manga definitiva, el campeón en Melbourne se mostró más sólido y dominador en los intercambios largos. Un break en el quinto juego abrió el camino, y otro más en el tramo final sentenció el partido tras casi dos horas y media de batalla.

Con este triunfo, Alcaraz mantiene su ambición intacta en busca de su segundo título consecutivo en este inicio de 2026. En semifinales se medirá este viernes al también ruso Andrey Rublev, vigente campeón del torneo y número 14 del ranking ATP, que en cuartos superó a Stefanos Tsitsipas por 6-3 y 7-6(2).

