Kyrgios dice que a Alcaraz le "gustan mucho las mujeres" y el murciano responde: "Viniendo de él..."

Hace tiempo que Nick Kyrgios dejó de ser protagonista en la pista de tenis para serlo fuera de ella... El australiano, finalista de Wimbledon en 2022, no suele morderse la lengua a la hora de opinar sobre cualquier tema y en sus últimas declaraciones habló abiertamente de quién cree que será más exitoso a largo plazo: Carlos Alcaraz o Jannik Sinner. Aquí va su respuesta.

Kyrgios: "A Alcaraz le encantan las chicas y..."

"Elijo a Sinner porque a Alcaraz le encantan las chicas. Podría distraerse, salir demasiado de fiesta. Mientras, Sinner es más estable", dijo el aussie en un podcast junto al famoso entrenador de tenis Patrick Mouratoglou. Kyrgios quiso dejar claro que Jannik Sinner es más regular y que Carlitos sufre más despistes a lo largo del año.

Alcaraz: "Es gracioso viniendo de él"

Una idea que representa a muchas personas, no obstante, el propio Alcaraz quiso salir a responder al tenista de solo 30 años después de vencer en cuatro sets al alemán Struff: "He visto sus comentarios, son graciosos viniendo de él... No me sorprende nada. Cada uno tiene su punto de vista", aseguró.

Aunque luego después se refirió a este tema y explicó por qué todo el mundo cree que Jannik es más regular que él: "Hemos visto estos años que Sinner siempre tiene menos altibajos que yo. Siempre he dicho que es algo que voy trabajando, pero Jannik no tiene tantos altibajos. Siempre juega un muy buen tenis desde el principio hasta el final y a mí me cuesta un poco, no tiene nada que ver con el mundo de la noche, aunque obviamente me gusta disfrutar. Pero obviamente son comentarios graciosos con los que me río de vez en cuando", dijo el cinco veces ganador de Grand Slam.

Alcaraz, a tercera ronda de Wimbledon

Mientras se sigue hablando de Carlitos, para bien o para 'mal', el de El Palmar sigue ganando y este viernes necesitó de cuatro sets para superar al siempre peligroso Struff y meterse en tercera ronda de Wimbledon, donde se medirá al ruso Rublev. Alcaraz enlaza 21 victorias consecutivas desde su derrota en la final del Conde de Godó, además de 15 en hierba si tenemos en cuenta la edición de Wimbledon del año pasado.

Kyrgios, por su parte, tiene 30 años y es el 637 del mundo tras haber ganado solo uno de sus últimos 11 partidos entre oficiales y amistosos. Desde el US Open 2022 que ganó Alcaraz apenas ha disputado nueve partidos oficiales debido a las lesiones.