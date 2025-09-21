Fabio Barone bate el récord de velocidad sobre la cubierta de un barco: ¡164 km/h!

Al mismo estilo que lo hiciera Tom Cruise en la famosa película de Top Gun, Fabio Barone afrontó los 236 metros de la pista de despegue de un barco portaviones para intentar batir el récord de velocidad punta sobre la cubierta de un buque de guerra.

"¡El hombre más rápido del planeta!"

Para conseguir su objetivo, Barone se ha puesto al volante del Ferrari SF90, uno de los automóviles con mayor capacidad de aceleración del planeta. El piloto italiano consiguió una punta de velocidad de 164 kilómetros por hora, superando así, su anterior registro de 152 kilómetros por hora, convirtiéndose en "¡El hombre más rápido del planeta!", tal como lo anunciaba el speaker al finalizar la hazaña. Fabio Barone aseguró que "lo más difícil ha sido mantener la concentración, sin duda".

Con un coche de 1085 caballos y casi 500.000 euros de valor, la precisión debía ser exacta para no acabar en el agua, pero Barone frenó justo a tiempo y se quedó "al límite, creo que he llegado al salto de esquí", afirmaba el piloto. El cronometrador oficial de la prueba, Roberto Paolino, confirmó el nuevo récord: "Hemos vivido un momento histórico, Fabio Barone ha batido el récord de velocidad sobre la cubierta de un barco".

Una unión con una inclusión social

Varios miembros de la Asociación Italiana de Síndrome de Down hicieron de mecánicos honoríficos y retiraron la manta para descubrir el coche con el que Barone completaría la prueba. El comandante del portaviones, Francesco Marsi, explicaba esta fusión: "Es una iniciativa que, digamos, es como una unión entre un récord deportivo y una inclusión social".

