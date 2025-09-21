Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere Guillermo Hermosilla, futbolista y delegado del CD Villamayor, a los 17 años

El joven jugador actuaba como futbolista y delegado de un pequeño club zaragozano.

Pelota de f&uacute;tbol

Pelota de fútbolGetty images

Noticia muy triste en el fútbol aragonés. Guillermo Hermosilla, futbolista y delegado del Club Deportivo Villamayor (Zaragoza), falleció este sábado a los 17 años por una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo.

"Desde ahora seremos uno más en cada partido"

Su club, el Deportivo Villamayor informó de la trágica noticia en sus redes sociales: "Con el corazón roto despedimos a nuestro jugador y delegado del juvenil Guillermo Hermosilla. Te sentiremos muy cerca... desde ahora seremos uno más en cada partido. Nuestro más sincero pésame a sus familiares y amigos. Vuela alto, Guillermo. Descansa en paz", dice el club, que la temporada pasada consiguió el ascenso de segunda a primera juvenil.

Otros clubes de la comunidad aragonesa también se despidieron del joven jugador respondiendo al comunicado del Villamayor, como el FC Vadorrey: "La familia del F.C. Vadorrey os acompañamos en el sentimiento familia", o el Gancho: "Desde el A.D. El Gancho C.F. queremos enviar un abrazo y dar nuestro mas sentido pésame a la familia y amigos de Guillermo. Descansa en paz".

Las condolencias de la Federación Aragonesa

Por otra parte, la Federación de Fútbol Aragonesa lamentó el fallecimiento de Guillermo y mandó un mensaje de condolencias a familiares y amigos: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Guillermo Hermosilla Murillo, jugador-delegado del CD Villamayor, a los 17 años. Trasladamos nuestras condolencias a sus padres, Javier y Clarisa, a su hermano, Eduardo, y a toda su familia y amigos".

Se suspende el partido de este domingo

Debido a esta noticia, se ha decidido suspender el partido que este domingo se iba a celebrar en el municipio de Villamayor de Gállego, frente al equipo de fútbol de La Muela.

