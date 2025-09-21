Ayuso exige responsabilidades por los fallos en las pulseras de control a maltratadores: "Hacía tiempo que no veíamos cosas tan gordas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este domingo una investigación a fondo sobre las incidencias detectadas en el sistema de control telemático de maltratadores, tras conocerse los fallos registrados en las pulseras de vigilancia. Desde su punto de vista, lo ocurrido refleja una "muy mala gestión" y una total falta de sensibilidad con las víctimas.

"Lo que vamos conociendo hiela la sangre porque, además, está todo el relato lleno de vacíos, huecos, mentiras, pero se va sabiendo que se ha dejado desprotegidas a muchas mujeres. Después de la ley del sí es sí, ahora viene que no han tenido una protección por parte del Gobierno", ha señalado antes de participar en la carrera 'Madrid corre por Madrid'.

Ayuso ha subrayado que el caso "demuestra muy poco feminismo y transparencia" por parte del Ejecutivo y ha advertido que "esto se tiene que investigar hasta el final, se tiene que saber exactamente qué ha pasado y cómo ha podido suceder que tantas mujeres hayan estado en esa situación".

Finalmente, ha pedido que se "depuren responsabilidades" y ha lanzado una dura crítica, manifestando que "hacía tiempo que no veíamos cosas tan gordas en la parte de la gestión: dejar a las mujeres desprovistas".

El PP vincula la situación a una "España que no funciona"

Desde Sevilla, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del Partido Popular, Juan Bravo, también ha denunciado la falta de respuestas por parte del Gobierno ante este "grave problema", que afecta a miles de mujeres que dependen de estos dispositivos para garantizar su seguridad.

Bravo ha calificado al Gobierno como "inoperante, paralizado, que no actúa, que no gestiona y que está absorto en sus problemas de corrupción ante los juzgados", y ha advertido que "la respuesta no puede ser el silencio".

"Hay aproximadamente 5.000 mujeres que se pueden ver afectadas por esta situación", ha indicado, reclamando "respuestas y soluciones, porque estas mujeres están en situación de inseguridad e incertidumbre ante su día a día".

El dirigente popular ha anunciado que el próximo martes el Senado acogerá una Conferencia en la que participarán las comunidades autónomas y el Ministerio de Igualdad, "si así lo consideran", con el objetivo de analizar tanto las consecuencias como las posibles soluciones para evitar que se repitan situaciones similares.

Bravo ha vinculado los fallos en las pulseras con otros problemas que, en su opinión, reflejan un "país que no funciona": desde la gestión ferroviaria hasta la situación de la Seguridad Social.

"Estamos ante un Gobierno que se autodenomina feminista, pero en el que vemos que las mujeres son abandonadas", ha dicho, y ha concluido con un mensaje político: "Queda un día menos para que las propuestas del PP y el presidente Alberto Núñez Feijóo se pongan encima de la mesa".

