Carlos Sainz resucita en Bakú y suma su primer podio con Williams, 3º: "Es el mejor de mi vida"

El madrileño solo fue superado por Russell y completó una carrera muy inteligente para imponerse a Antonelli. Primer podio en Williams, 28º en Fórmula 1 y salto en el Mundial. Verstappen arrasó en su segunda victoria consecutiva y Norris apenas aprovechó el accidente de Piastri. Alonso, 15º.

Carlos Sainz celebra su primer podio con Williams

Carlos Sainz celebra su primer podio con WilliamsGETTY

Carlos Sainz volvió a rozar la gloria en Bakú y saboreó nueve meses después un nuevo podio en su carrera como piloto de Fórmula 1. El piloto madrileño sumó su primer podio en Williams (3º) y el 28º de su vida (dos con McLaren y 25 con Ferrari), además de llevarse el 'premio' del piloto del día y de dar un salto cualitativo en el Mundial superando a seis pilotos. Verstappen arrasó de principio a fin y consiguió su cuarta victoria del año, segunda consecutiva; Russell fue segundo.

Por fin sale todo bien

La Fórmula 1 devolvió este domingo una pequeña parte de toda la mala fortuna que había sufrido Carlos en su periplo inicial en Williams. Un golpe de buena suerte, siempre acompañado de velocidad y ritmo, le permitió clasificar segundo este pasado sábado y en carrera, pese a que Russell le ganó la partida tras parar en boxes, no fue adelantado por nadie y pudo mantener a raya al Mercedes de Antonelli.

"¡Ha sido el mejor podio de mi vida!"

Carlos rompió esa primera barrera y, pese a estar a 40 puntos de su compañero Albon, ya ha sumado un podio esta temporada, por ninguno del tailandés. Son ya 28 veces entre los tres primeros en toda su carrera en F1. "¡Ha sido el mejor podio de mi vida!", dijo tras cruzar la línea de meta. Después, como no podía ser de otra manera, corrió desatado hacia su equipo, que le esperaba ansioso tras las vallas: "No sabéis lo que esto significa para mí en esta temporada, por fin ha salido todo bien y hemos podido demostrar que cuando tenemos ritmo podemos hacer estas cosas".

Un resultado espectacular que llega después de nueve carreras consecutivas sin puntuar (desde mayo) y sufrir tres abandonos en carrera, sanciones de todo tipo (justas e injustas) y un sinfín de otros infortunios en clasificación.

Otro infierno para Alonso y Aston Martin

En cuanto a la carrera de Fernando, esta volvió a ser un despropósito. La no salida de Piastri (9º) provocó que Fernando parara el coche un segundo para no chocar con el McLaren y no cumplió con el procedimiento de salida. Simple mala suerte. Pero otra vez los detalles en su contra. Sancionaron a ambos con cinco segundos y lo reconoció Fernando por radio: "Sí... reaccioné a Piastri. Lo siento". Su carrera estaba acabada, antes le pasó Hamilton en los primeros metros y después, la falta de velocidad punta y tracción en curvas fue una losa demasiada pesada. Antes de hacer la parada y cumplir la sanción le adelantó también Bortoleto, y tras esta Albon, Bearman, Ocon... Solo pudo ser 15º.

En clave de lucha por el Mundial, el accidente de Piastri en la primera vuelta ofreció una oportunidad de oro para un Norris que volvió a no aprovecharla. Otro día más en el que la presión, y solo la presión, consigue abatirle. Solo pudo ser séptimo y recortarle seis puntos al australiano. Y que no se duerman los McLaren, que viene Verstappen... ya está a 44 de Lando. Piastri sigue dominando el Mundial con 25 puntos de diferencia.

