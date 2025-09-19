Campeón de kick boxing y guitarrista: "Hasta que me muera seré Antonio Campoy 'El flamenco'"

De sus manos salen golpes y notas musicales maravillosas de la guitarra. Es el contraste entre delicadeza y contundencia. Les hablamos de Antonio Campoy, un luchador profesional conocido como 'El flamenco'.

"Me pongo más nervioso tocando que peleando. Yo he probado las dos cosas y para mí es más complicado ser un buen guitarrista"

Sí, es campeón mundial de kick boxing y apasionado del flamenco: "El kick boxing es el lado que tiene más vivo y activo; después, la guitarra es lo que me da la paz y la serenidad", cuenta a Antena 3 Deportes.

También le da el nombre de guerra: fue un speaker francés quien le dio el apodo de 'El Flamenco': "Me preguntó que qué es lo que más me gusta. Hasta el día en que me muera seré Antonio Campoy 'El flamenco'".

¿Y qué es más difícil? "Me pongo más nervioso tocando que peleando. Yo he probado las dos cosas y para mí es más complicado ser un buen guitarrista".

'Entre dos aguas' de Paco de Lucía

A la vista está que se le da excepcionalmente bien. ¿Su canción favorita? 'Entre dos aguas' de Paco de Lucía. Porque, sí precisamente Antonio Campoy 'El Flamenco' nada entre dos aguas: el kick boxing y su guitarra.

