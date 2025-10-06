Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Juan Carlos Ferrero desmiente los bulos sobre su salud: "Es totalmente falso"

El extenista y entrenador de Carlos Alcaraz niega rotundamente las noticias falsas que aseguran que padece cáncer.

Juan Carlos Ferrero junto a Carlos Alcaraz en el pasado Wimbledon

Luis F. Castillo
Publicado:

Juan Carlos Ferrero, extenista y actual entrenador del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, ha salido al paso de los rumores que circulaban en internet sobre su estado de salud. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el técnico español desmintió tajantemente las informaciones que aseguraban que padecía cáncer.

"Durante los últimos días, han circulado muchas noticias falsas y rumores sobre mi salud, diciendo que padezco cáncer. Quiero dejar claro que es totalmente falso", expresó Ferrero en su cuenta de Instagram.

El exnúmero 1 del mundo y ganador de un Roland Garros lamentó que se utilicen asuntos tan delicados como este para atraer atención en redes y portales web. "Más allá de desmentirlo, me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto", abundó.

Ferrero también quiso agradecer el apoyo recibido durante las últimas horas, al tiempo que lanzó un mensaje de reflexión sobre la responsabilidad informativa. "Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad", concluyó.

Comunicado completo de Juan Carlos Ferrero

"Durante los últimos días, han circulado muchas noticias falsas y rumores sobre mi salud, diciendo que padezco cáncer. Quiero dejar claro que es totalmente falso.

Más allá de desmentirlo, me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto.

Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad".

