Juan Carlos Ferrero desmiente los bulos sobre su salud: "Es totalmente falso"

Juan Carlos Ferrero, extenista y actual entrenador del número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, ha salido al paso de los rumores que circulaban en internet sobre su estado de salud. En un comunicado publicado en sus redes sociales, el técnico español desmintió tajantemente las informaciones que aseguraban que padecía cáncer.

Comunicado completo de Juan Carlos Ferrero

"Durante los últimos días, han circulado muchas noticias falsas y rumores sobre mi salud, diciendo que padezco cáncer. Quiero dejar claro que es totalmente falso.

Más allá de desmentirlo, me duele profundamente que se utilicen temas tan sensibles para generar atención o views. El cáncer es una enfermedad que ha marcado a mi familia y a tantas otras y merece el máximo respeto.

Agradezco los mensajes de apoyo y cariño, pero sobre todo pido responsabilidad a quienes difunden este tipo de informaciones sin comprobar su veracidad".

