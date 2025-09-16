John Isner cree que Alcaraz logrará antes que Sinner el 'Career Grand Slam': "Con el nivel al que le vimos en el US Open..."

El pulso entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ha protagonizado los dos últimos años en lo más alto del tenis mundial. Ambos tenistas se han repartido los últimos ocho grand slam, siendo Novak Djokovic el último en alzara un major (US Open 2023). Desde ese triunfo del serbio, el jugador de El Palmar ha ganado cuatro grand slam (Roland Garros 2024, Wimbledon 2024, Roland Garros 2025 y US Open 2025) y el de San Cándido, otros cuatro majors (Open de Australia 2024, US Open 2024, Open de Australia 2025 y Wimbledon 2025).

El 'Big Three', formado por Federer, Nadal y Djokovic, ha dado paso a un duopolio compuesto por Alcaraz y Sinner, los dos jugadores a que a día de hoy dominan con mano de hierro el circuito ATP. El español y el italiano apenas dejan escapar un torneo, pero curiosamente a ambos les falta un grand slam para completar el denominado 'Career Grand Slam', es decir, ganar al menos una vez en cada uno de los cuatro grandes escenarios del tenis mundial: Melbourne, París, Londres y Nueva York. En el caso de Alcaraz, es el Open de Australia la asignatura pendiente del jugador murciano, un torneo donde nunca ha pasado de cuartos de final.

Por su parte, Sinner aún no ha logrado conquistar Roland Garros, aunque este año lo rozó con los dos dedos en una final en la que gozó de tres bolas de partido ante Carlos Alcaraz. Pero el murciano obró un milagro en la Philippe Chatrier para impedir que el de Sán Cándido conquistara la tierra batida de París por primera vez en su carrera. En este escenario, la gran pregunta es quién logrará primero completar el 'Career Grand Slam'.

¿Alcaraz o Sinner? ¿Quién logrará antes el Career Grand Slam?

Los estadounidenses John Isner y Sam Querrey han hablado sobre esta cuestión en el pódcast 'Nothing Major' y ambos extenistas se han mojado y han apostado por el murciano.

Isner, ganador de 16 títulos ATP, lo tiene claro y cree que Alcaraz será el primero en ganar en los cuatro majors del tenis mundial. "Creo que, simplemente por ser el próximo Grand Slam. Es extraño que no le haya ido tan bien en ese torneo (Open de Australia). Es extraño que no lo haya hecho con el nivel al que le vimos en el US Open. Si lo consigue, nadie le ganará", sostiene Isner.

La opinión del exjugador de Greensboro, Carolina del Norte, es compartida por Sam Querry, quien ve "más factible" que el murciano gane sobre la pista dura de Melbourne que Sinner lo haga sobre la tierra batida de París.

"Parece más factible que él (Alcaraz) gane en pista dura a que Jannik gane en tierra batida. No creo que Jannik domine la tierra batida. Podría haber ganado este año, pero da la sensación de que, bueno, Jannik se enfrenta a Musetti, y luego a Casper, y luego a Alcaraz; es un poco más difícil... Le daría una ligera ventaja a Carlos en ese caso", opinó el extenista californiano.

