Esperanza Aguirre señala al Gobierno ante los altercados de la Vuelta: "El señor Sánchez que se ha convertido en el 'podemita' más extremista"

Esperanza Aguirre interviene en Espejo Público tras sus declaraciones sobre la guerra de Gaza en las que consideraba que "no hay genocidio, porque genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos". Además, valora los altercados de este domingo en Madrid durante la Vuelta por protestas propalestina y señala a Sánchez como el responsable de que "lo que ha ocurrido ayer este en toda la prensa internacional dando una imagen lamentable de España". Remarca que "el Gobierno tiene la culpa de todo esto, el señor Sanchez que se ha convertido en el 'podemita' más extremista, la ultraizquierda en España es Pedro Sánchez".

Aguirre destaca que en los altercados "se embolsa a los pacíficos porque tienen bandera de España y de Israel, y a los violentos no se les puede embolsar porque el señor Marlaska y el delegado del Gobierno lo ha prohibido".

El líder del PP también arremetía contra Sánchez señalando que "la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno y del presidente del Gobierno". Feijóo incide en que la libertad de expresión y las manifestaciones son legítimas, pero que "no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con un boicot a la vuelta que pone en riesgo la vida de las personas".

También pedía al presidente del Gobierno "que tenga algún límite y respete ciudadanos, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, y que respete nuestra reputación internacional y no mezcle la política con el deporte". "El presidente del Gobierno está sin limites, hay que pasar página de todo esto", lanzaba.

Un total de 22 policías nacionales resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes registrados en Madrid por las protestas propalestinas en el final de la última etapa de de la Vuelta, en las que dos personas fueron detenidas.

"No es genocidio"

Aguirre expresa que "lo que está ocurriendo en Gaza es terrorífico y lo condeno, pero genocidio no es". A la vez, expresa que "si queremos que acabe la guerra, que entreguen a los rehenes que quedan y que Hamás entregue las armas". Además, señala que "Hamás utiliza como escudos humanos a la población palestina, a los niños, a las mujeres y a toda la población civil palestina".

