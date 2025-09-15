Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

Entrevista

Esperanza Aguirre señala al Gobierno ante los altercados de la Vuelta: "El señor Sánchez que se ha convertido en el 'podemita' más extremista"

Susanna Griso entrevista en directo a Esperanza Aguirre en Espejo Público tras los altercados de la Vuelta.

Esperanza Aguirre en Espejo Público

Entrevista a Esperanza Aguirre | Antena 3 Noticias

Publicidad

Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Esperanza Aguirre interviene en Espejo Público tras sus declaraciones sobre la guerra de Gaza en las que consideraba que "no hay genocidio, porque genocidio es lo que hicieron los nazis con los judíos". Además, valora los altercados de este domingo en Madrid durante la Vuelta por protestas propalestina y señala a Sánchez como el responsable de que "lo que ha ocurrido ayer este en toda la prensa internacional dando una imagen lamentable de España". Remarca que "el Gobierno tiene la culpa de todo esto, el señor Sanchez que se ha convertido en el 'podemita' más extremista, la ultraizquierda en España es Pedro Sánchez".

Aguirre destaca que en los altercados "se embolsa a los pacíficos porque tienen bandera de España y de Israel, y a los violentos no se les puede embolsar porque el señor Marlaska y el delegado del Gobierno lo ha prohibido".

El líder del PP también arremetía contra Sánchez señalando que "la marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno y del presidente del Gobierno". Feijóo incide en que la libertad de expresión y las manifestaciones son legítimas, pero que "no se puede confundir la libertad de expresión y una manifestación con un boicot a la vuelta que pone en riesgo la vida de las personas".

También pedía al presidente del Gobierno "que tenga algún límite y respete ciudadanos, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, y que respete nuestra reputación internacional y no mezcle la política con el deporte". "El presidente del Gobierno está sin limites, hay que pasar página de todo esto", lanzaba.

Un total de 22 policías nacionales resultaron heridos con contusiones de diversa consideración por el lanzamiento de vallas y objetos en los incidentes registrados en Madrid por las protestas propalestinas en el final de la última etapa de de la Vuelta, en las que dos personas fueron detenidas.

"No es genocidio"

Aguirre expresa que "lo que está ocurriendo en Gaza es terrorífico y lo condeno, pero genocidio no es". A la vez, expresa que "si queremos que acabe la guerra, que entreguen a los rehenes que quedan y que Hamás entregue las armas". Además, señala que "Hamás utiliza como escudos humanos a la población palestina, a los niños, a las mujeres y a toda la población civil palestina".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

El juez Peinado demanda a cargos políticos y periodistas por vulnerar su honor

Juez Peinado

Publicidad

España

Esperanza Aguirre en Espejo Público

Esperanza Aguirre señala al Gobierno ante los altercados de la Vuelta: "El señor Sánchez que se ha convertido en el 'podemita' más extremista"

Protestas a favor de Palestina en Atocha durante La Vuelta

Reacciones a la cancelación de La Vuelta a España, en directo: El Gobierno habla de incidentes "muy puntuales" y la oposición estalla

Feijóo

Feijóo señala a Pedro Sánchez tras los incidentes de la Vuelta: "La marca España no puede servir a los problemas de corrupción del Gobierno"

Ayuso con el equipo de Israel en la Vuelta
La Vuelta

VÍDEO: Ayuso apoya y posa con el equipo de Israel minutos antes del inicio de la Vuelta en Madrid

Imagen del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Entrevista

Óscar Puente afirma que Hurtado y Peinado son "claros" ejemplos de "jueces que hacen política"

Feijóo y Sánchez
Política

Sánchez reúne este lunes a sus diputados y senadores mientras que Feijóo convoca una junta directiva nacional

El martes los Reyes viajan a Egipto acompañados del ministro de Exteriores para reforzar relaciones.

Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno "inducir la no finalización de La Vuelta"
Protestas propalestinas

Pedro Sánchez defiende las protestas propalestinas mientras Feijóo acusa al Gobierno de "inducir la no finalización de La Vuelta"

El líder del PP acusa al Gobierno de "permitir e inducir" el caos que ha impedido concluir la carrera en Madrid, mientras que Sánchez reivindica el derecho del pueblo español a movilizarse por causas "justas" como la de Palestina.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid

Almeida sobre la cancelación de la vuelta ciclista: "Es fruto de lo alentado por Sánchez"

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

Feijóo elige a cuatro mujeres para elaborar un Libro Blanco del Medio Rural junto al sector primario

El rey Felipe VI, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Teodoro Berberoff, y el presidente de la Sala Civil del Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo en Madrid.

La Comisión de Venecia aterriza en Madrid para abordar la reforma del CGPJ

Publicidad