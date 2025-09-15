Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Finales Copa Davis 2025: equipos clasificados, fechas y rival de España

España estará en la final a 8 de la Copa Davis 2025. Consulta las fechas, dónde se juega, los equipos clasificados y el rival del equipo español.

Los jugadores de Espa&ntilde;a celebran el triunfo ante Dinamarca

Los jugadores de España celebran el triunfo ante DinamarcaEfe

España obró el milagro en Marbella y remontó un 0-2 ante Dinamarca para clasificarse para la final a ocho de la Copa Davis 2025. Los de David Ferrer remontaron gracias al dobles ganado por Jaume Munar y Pedro Martínez, y a los individuales en los que Pedro Martínez y Pablo Carreño superaron a Holger Rune y Elmer Moeller.

"El dobles empezó mal, pero acabaron a gran nivel. Luego, Pedro salvó una bola de partido y lo sacó adelante y en el quinto partido yo ya no quería tener esa euforia”, reconoció David Ferrer, el capitán español de Copa Davis.

"En el partido de Pablo Carreño estaba más tranquilo porque sabía que iba a jugar bien, los jugadores que han sido tan buenos se crecen en ese tipo de partidos. Aunque hubieran ido a un tercer set, tenía fe ciega en él", indicó Ferrer.

Fechas y equipos clasificados para las finales de la Copa Davis 2025

De esta forma, el equipo español estará en la fase final de la Copa Davis, que se jugará del 18 al 23 de noviembre en Bolonia. Junto a España, los cuartos de final los completan Alemania, Francia, República Checa, Argentina, Austria, Bélgica e Italia, vigente campeona de la competición. El equipo español, ganador de la Copa Davis en seis ocasiones (2000, 2004, 2008, 2009, 2011 y 2019) deberá esperar al sorteo para conocer a su rival en Bolonia.

Habrá que ver si ya con Carlos Alcaraz, ausente ante Dinamarca, en las filas del equipo español. Jannik Sinner apunta a ser el líder de Italia en la defensa de la corona lograda hace un año.

Las finales de la Copa Davis 2025 se jugarán del 18 al 23 noviembre en Bolonia, con ocho equipos clasificados: España, Alemania, Francia, República Checa, Argentina, Austria, Bélgica e Italia.

La selección española, la única en los siete duelos de las eliminatoria de clasificación que ganó como local, firmó una remontada sin precedentes en su historia. Nunca hasta ahora había dado la vuelta a una desventaja de 2-0. Esta vez, en Marbella, lo consiguió y selló su pasaporte a Bolonia.

