Así es Sylvan Adams, el multimillonario que financiaba al equipo ciclista de Israel en La Vuelta España

Sylvan Adams, declarado abiertamente sionista y a favor de Israel según la agencia de noticias JNS, ha conseguido que se celebren grandes eventos en Israel con el fin de proyectar una imagen positiva de Israel, logró que la salida del Giro 2018 se celebrase en Jerusalén, pagó 1 millón de dólares de su bolsillo a Madonna para que actuara en la final de Eurovisión 2019 en Tel Aviv o gestionó que la Supercopa de Francia 2022 también se celebrase en Tel Aviv.

Sylvan Adams, con una fortuna estimada en 2.800 millones de dólares es el dueño del equipo ciclista Israel–Premier Tech que ha competido en La Vuelta a España y que ha sido motivo de protestas durante la competición.

El empresario ha organizado grandes eventos en su país como una forma de mostrar al mundo, según dice él, la verdadera imagen del país sionista en el mundo. El multimillonario asegura que el Israel que él conoce y ama, es abierto, tolerante, pluralista, ferozmente democrático y seguro, este país al que se mudó en 2015 asegura que es incomprendido en el extranjero.

Sylvan Adams nació en Canadá en 1958, tiene 66 años y es hijo de un importante inversor inmobiliario, su padre además, como muchos otros, es superviviente del Holocausto nazi.

Sus vínculos con Benjamin Netanyahu

Hay actos y gestos públicos que evidencian sintonía: el primer ministro le felicitó y respaldó a él y al equipo durante La Vuelta 2025; inauguraron juntos el área de urgencias del hospital Ichilov que Adams financió; y en 2017 Adams entregó al Papa Francisco una carta personal de Netanyahu invitándole a apoyar la salida del Giro en Israel.

Su posición en La Vuelta

Adams es la cara visible del proyecto Israel–Premier Tech y, ante las protestas en La Vuelta 2025, reiteró que "nunca correremos sin el nombre Israel" y que el objetivo del equipo es representar al país en el máximo nivel.

