Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Vuelta ciclista

Así es Sylvan Adams, el multimillonario que financiaba al equipo ciclista de Israel en La Vuelta España

Con una fortuna estimada en 2.800 millones de dólares, Sylvan Adam es una de las personalidades más comprometidas en mostrar una imagen favorable de Israel en el mundo. Llegó a pagar 1 millón de dólares a Madonna para que actuara en Eurovisión 2019 celebrado en Tel Aviv.

Sylvan Adams, jefe del Israel-Premier Tech

Sylvan Adams, jefe del Israel-Premier TechGetty

Publicidad

Eduardo Siles
Publicado:

Sylvan Adams, declarado abiertamente sionista y a favor de Israel según la agencia de noticias JNS, ha conseguido que se celebren grandes eventos en Israel con el fin de proyectar una imagen positiva de Israel, logró que la salida del Giro 2018 se celebrase en Jerusalén, pagó 1 millón de dólares de su bolsillo a Madonna para que actuara en la final de Eurovisión 2019 en Tel Aviv o gestionó que la Supercopa de Francia 2022 también se celebrase en Tel Aviv.

Sylvan Adams, con una fortuna estimada en 2.800 millones de dólares es el dueño del equipo ciclista Israel–Premier Tech que ha competido en La Vuelta a España y que ha sido motivo de protestas durante la competición.

El empresario ha organizado grandes eventos en su país como una forma de mostrar al mundo, según dice él, la verdadera imagen del país sionista en el mundo. El multimillonario asegura que el Israel que él conoce y ama, es abierto, tolerante, pluralista, ferozmente democrático y seguro, este país al que se mudó en 2015 asegura que es incomprendido en el extranjero.

Sylvan Adams nació en Canadá en 1958, tiene 66 años y es hijo de un importante inversor inmobiliario, su padre además, como muchos otros, es superviviente del Holocausto nazi.

Sus vínculos con Benjamin Netanyahu

Hay actos y gestos públicos que evidencian sintonía: el primer ministro le felicitó y respaldó a él y al equipo durante La Vuelta 2025; inauguraron juntos el área de urgencias del hospital Ichilov que Adams financió; y en 2017 Adams entregó al Papa Francisco una carta personal de Netanyahu invitándole a apoyar la salida del Giro en Israel.

Su posición en La Vuelta

Adams es la cara visible del proyecto Israel–Premier Tech y, ante las protestas en La Vuelta 2025, reiteró que "nunca correremos sin el nombre Israel" y que el objetivo del equipo es representar al país en el máximo nivel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La suspensión de la última etapa de la Vuelta a España, protagonista de las portadas internacionales

La prensa se hace eco de las protestas en Madrid en la Vuelta a España

Publicidad

Deportes

Sylvan Adams, jefe del Israel-Premier Tech

Así es Sylvan Adams, el multimillonario que financiaba al equipo ciclista de Israel en La Vuelta España

Jonas Vingegaard, en el momento de la suspensión de la última etapa de la Vuelta

Jonas Vingegaard: "Es una pena que nos hayan arrebatado un momento tan eterno"

La prensa se hace eco de las protestas en Madrid en la Vuelta a España

La suspensión de la última etapa de la Vuelta a España, protagonista de las portadas internacionales

Celebración ciclistas
La Vuelta 2025

Un final inesperado para La Vuelta 2025: en el parking de un hotel, sobre neveras y sin público

Pablo Carreño celebra un punto ante Moeller en la Copa Davis
Copa Davis 2025

Gesta histórica de España ante Dinamarca en la Davis: consigue remontar por primera vez un 0-2 con un Pedro Martínez heroico

La manifestación propalestina en Madrid
Vuelta España

Miles de manifestantes propalestina invaden las calles de Madrid y obligan a cancelar la última etapa de la Vuelta España

La organización de la Vuelta decidió cancelar la etapa final tras la histórica invasión de miles de manifestantes en las calles de Madrid. Vingegaard, campeón de esta edición, no pudo celebrar su victoria en el podio. La cancelación de la etapa provocó decenas de reacciones políticas.

Ricky Hatton en 2018
Boxeo

Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años: el cuerpo fue hallado en su casa

El púgil británico tenía programado su regreso al cuadrilátero el próximo 2 de diciembre trece años después de su retirada.

Xabi Alonso, descontento tras la expulsión a Huijsen

Xabi Alonso, a Gil Manzano tras la expulsión de Huijsen: "Yo no quiero, pero me hacéis pensar mal"

Imagen de la reacción de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez

La criticada sonrisa de Valentino Rossi a la caída de Marc Márquez en la sprint de Misano

Huijsen y Xabi Alonso, enfadados tras la expulsión del español en Anoeta

El Real Madrid vuelve a la carga contra el arbitraje: enviará un dossier a la FIFA con los errores del año pasado y de este

Publicidad